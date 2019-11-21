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Трагедия в Крыму: у школьника прямо на уроке остановилось сердце
В одной из школ аннексированного Крыма в Сакском районе прямо на уроке скончался ученик 10-го класса. По предварительным данным, мальчик имел диагноз «сердечная недостаточность». Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о том, как в Крыму мужчина убил 5-летнюю падчерицу.
По данным СМИ оккупантов, полиция исключает криминал и считает, что причиной смерти ребенка могли стать личные факторы — недавно у него погиб отец.
Известно, что трагедия произошла в сельской средней школе Сакского района 20 ноября.
Напомним, в Херсоне школьные полицейские предотвратили самоубийство 15-летней девочки.
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Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.