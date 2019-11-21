Происшествия

Трагедия в Крыму: у школьника прямо на уроке остановилось сердце

В одной из школ аннексированного Крыма в Сакском районе прямо на уроке скончался ученик 10-го класса. По предварительным данным, мальчик имел диагноз «сердечная недостаточность». Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о том, как в Крыму мужчина убил 5-летнюю падчерицу.

По данным СМИ оккупантов, полиция исключает криминал и считает, что причиной смерти ребенка могли стать личные факторы — недавно у него погиб отец.

Известно, что трагедия произошла в сельской средней школе Сакского района 20 ноября.

Напомним, в Херсоне школьные полицейские предотвратили самоубийство 15-летней девочки.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter