Демонтируют блиндажи: появились свежие фото с участка разведения войск в Петровском

Украина

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям показала фото с одного из участков разведения войск на Донбассе — в районе Петровского и Богдановки. Там продолжается разминирование территории, а также начат демонтаж блиндажей.

Взрывотехники ГСЧС

Разминирование территории

На данный момент в разминировании заняты четыре пиротехнических расчета (21 человек личного состава и 8 единиц техники) и одна инженерная группа (9 человек личного состава и 5 единиц техники).

Работы продолжатся в 09:00 22 ноября.

Напомним, ранее на участке разведения войск у Петровского боевики устроили несколько взрывов. Мониторы из СММ ОБСЕ 18 ноября зафиксировали около этого населенного пункта около десятка саперов, прибывших с оккупированной территории, и слышали больше 10 взрывов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter