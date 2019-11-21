Спорт

После паузы, связанной с поединками сборных, возобновляются матчи чемпионата Украины по футболу. Во всех шести встречах 15-го тура команды выйдут на поле с антирасистскими вымпелами и баннерами «Нет расизму».

«Динамо» перед выездом на еврокубковую встречу против шведского «Мальме» в принципиальном противостоянии на столичном «Олимпийском» примет «Мариуполь» (встреча пройдет со зрителями, поскольку решение КДК УАФ о наказании «бело-синих» одним матчем при пустых трибунах еще не вступило в силу). Ранее соперники встречались друг с другом в чемпионате Украины 43 раза. «Динамо» выиграло 36 встреч, еще пять завершились вничью, а в двух победа досталась приазовцам (один успех позволил в ту пору еще «Ильичевцу» остаться в элитном дивизионе, а второй был добыт в чиновничьих кабинетах). Напомним, что в сентябре подопечные Алексея Михайличенко обыграли мариупольцев на их поле лишь благодаря голу Беньямина Вербича на 92-й минуте.

«Шахтер», опережающий ближайшего преследователя на 12 очков, сыграет в Харькове против «Львова» без травмированного Марлоса и дисквалифицированного КДК УАФ на один матч Тайсона. В первом круге команда Луиша Каштру, которой на следующей неделе предстоит гостевой поединок Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», обыграла соперника на выезде (2:0).

В Запорожье сойдутся претенденты на медали «Заря» и «Александрия», которой в следующий четверг во Львове предстоит домашний матч Лиги Европы против немецкого «Вольфсбурга». Напомним, что совсем недавно именно команда Владимира Шарана выбила подопечных Виктора Скрипника из розыгрыша Кубка Украины.

С новым главным тренером Юрием Максимовым и без трех дисквалифицированных футболистов (Чеснакова, Луиса Густаво и Мартыненко) выйдет на поединок против «Днепра-1» аутсайдер УПЛ «Ворскла».

Львовские «Карпаты», в общую группу которых после травм вернулись Кучер и Гуцуляк, сразятся на стадионе «Украина» с «Олимпиком», набравшим в последних четырех поединках 10 очков. Особая итрига в том, что нынешний наставник львовян Роман Санжар еще не так давно тренировал донецкую команду.

Свою кошмарную серию из пяти поражений подряд попытается прервать в матче с «Десной» на столичной «Оболонь Арене» «Колос из Коваливки. Кстати, в первом круге новичок УПЛ увез из Чернигова ничью (0:0).

Чемпионат Украины. 15-й тур

22 ноября (пятница)

«Шахтер» — «Львов» 19:00 «Футбол 1»

23 ноября (суббота)

«Александрия» — «Заря» 14:00 «Футбол 2»

«Днепр-1» — «Ворскла» 17:00 УНИАН

24 ноября (воскресенье)

«Карпаты» — «Олимпик» 14:00 УНИАН

«Колос» — «Десна» 14:00 «Футбол 1»

«Динамо» — «Мариуполь» 17:00 «2+2»

Положение команд:

1. «Шахтер» — 40 очков (14 матчей);

2. «Заря» — 28 (14);

3. «Десна» — 27 (14);

4. «Динамо» — 27 (14);

5. «Александрия» — 24 (14);

6. «Мариуполь» — 17 (14);

7. «Олимпик» — 14 (14);

8. «Колос» — 14 (14);

9. «Днепр-1» — 12 (14);

10. «Карпаты» — 11 (14);

11. «Львов» — 11 (14);

12. «Ворскла» — 8 (14).

Бомбардиры: 11 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 8 — Богдан Леднев («Заря»); 6 — Артем Беседин («Динамо»), Тайсон, Марлос (оба — «Шахтер»), Александр Филиппов («Десна»); 5 — Дмитрий Хлебас («Десна»), Виктор Цыганков («Динамо»), Владлен Юрченко («Заря»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в скандальном поединке проиграло в Харькове «Шахтеру».

Фото ФК «Динамо»



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