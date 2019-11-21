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Киевская молодежь шокировала высказываниями о Евромайдане и Героях Небесной Сотни
Журналисты решили показать отношение современной молодежи к Революции Достоинства и выяснили, что ровесники многих из погибших на Евромайдане ничего не знают о тех событиях. Напомним, «ФАКТЫ» писали, что именно отмечают украинцы 21 ноября.
Журналисты ТСН объяснили это старым учебником истории, в котором важнейшему событию в украинской истории отведено 4 (!) абзаца.
На месте баррикад и палаток теперь отдыхает столичная молодежь, которая не может назвать имена и трех героев Небесной Сотни.
Единственное, что парни и девушки знают о них, это то, что их уже нет в живых. Возможно поэтому современные киевляне не стесняются распивать алкоголь в местах, буквально политых кровью и кривляться на камеру со словами «Пью за Небесную сотню».
Напомним, 21 ноября на Майдане Незалежности проходит Вече Достоинства.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?