Киевская молодежь шокировала высказываниями о Евромайдане и Героях Небесной Сотни

Общество и люди

Журналисты решили показать отношение современной молодежи к Революции Достоинства и выяснили, что ровесники многих из погибших на Евромайдане ничего не знают о тех событиях. Напомним, «ФАКТЫ» писали, что именно отмечают украинцы 21 ноября.

Журналисты ТСН объяснили это старым учебником истории, в котором важнейшему событию в украинской истории отведено 4 (!) абзаца.

На месте баррикад и палаток теперь отдыхает столичная молодежь, которая не может назвать имена и трех героев Небесной Сотни.

Единственное, что парни и девушки знают о них, это то, что их уже нет в живых. Возможно поэтому современные киевляне не стесняются распивать алкоголь в местах, буквально политых кровью и кривляться на камеру со словами «Пью за Небесную сотню».

Напомним, 21 ноября на Майдане Незалежности проходит Вече Достоинства.



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