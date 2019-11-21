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Общество и люди

Киевская молодежь шокировала высказываниями о Евромайдане и Героях Небесной Сотни

23:13 21 ноября 2019 97
Евромайдан, 2015 год
Инф. «ФАКТОВ»

Журналисты решили показать отношение современной молодежи к Революции Достоинства и выяснили, что ровесники многих из погибших на Евромайдане ничего не знают о тех событиях. Напомним, «ФАКТЫ» писали, что именно отмечают украинцы 21 ноября.

Журналисты ТСН объяснили это старым учебником истории, в котором важнейшему событию в украинской истории отведено 4 (!) абзаца.

На месте баррикад и палаток теперь отдыхает столичная молодежь, которая не может назвать имена и трех героев Небесной Сотни.

Единственное, что парни и девушки знают о них, это то, что их уже нет в живых. Возможно поэтому современные киевляне не стесняются распивать алкоголь в местах, буквально политых кровью и кривляться на камеру со словами «Пью за Небесную сотню».

Напомним, 21 ноября на Майдане Незалежности проходит Вече Достоинства.

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