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Происшествия

ЧП в Одессе: частный самолет заблокировал работу аэропорта (фото)

15:50 21 ноября 2019 23
Самолет
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 21 ноября, около полудня в аэропорту Одессы произошло чрезвычайное происшествие, которое на полтора часа заблокировало его работу. Ранее в Киеве самолет «Белавиа» при посадке выкатился за взлетно-посадочную полосу.

В администрации аэропорта сообщили, что по техническим причинам был прерван взлет самолета бизнес-авиации, в связи с чем аэропорт «Одесса» приостанавливал полеты с 12:27 до 14:00. После перерыва полеты продолжались в штатном режиме.

Тем временем издание «Думская» сообщает, что «технической причиной» стала неполадка в передней стойки шасси частного самолета одной из турецких авиакомпаний — самолет Gulfstream G150 выполнял частный рейс в Дубаи. Так и не взлетевший из-за лопнувшего пневматика борт заблокировал взлетно-посадочную полосу.

Собеседники издания предположили, что вероятной причиной поломки самолета стало несвоевременное техническое обслуживание и нарушение сроков эксплуатации, что привело к разрушению блока крепления передней стойки шасси к тележке передних пневматиков.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во Львовском международном аэропорту имени Данилы Галицкого самолет Boeing 737−800с турецких авиалиний при развороте выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и остановился.

Фото с сайта https://dumskaya.net.

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