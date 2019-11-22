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Вышла на холод в купальнике с собакой: «британская Кардашьян» прогулялась в откровенном наряде

В Великобритании, где недавно безвинно пострадали студенты-ветеринары, произошел еще один забавный казус: телеведущая, актриса и участница реалити-шоу Кимберли Гарнер, которую называют британской Ким Кадашьян, вывела на прогулку в парк собакой в откровенном наряде.

Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

На размещенных в сети снимках 30-летняя женщина запечатлена в бежевом слитном купальнике и высоких коричневых сапогах.

В издании отмечают, что модель в таком виде гуляла по лондонскому Гайд-парку, невзирая на холодную погоду.

Возможно, дело в попытке прорекламировать свою продукцию, допускают журналисты — в настоящее время Гарнер увлекается дизайном одежды и с 2013 года занимается выпуском купальных костюмов под собственным брендом KimberleyLondon.

Издание напоминает, что в июне дочь президента США предпринимательница и модель Иванка Трамп отправилась в Японию на саммит «Большой двадцатки» в слишком теплой одежде. Папарацци сфотографировали 37-летнюю женщину, подходящую к лайнеру Marine One на авиабазе Эндрюс недалеко от Вашингтона. На ней было бежевое платье-пальто с белым поясом, которое она застегнула на все пуговицы, несмотря на 30-градусную жару.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», щеголять в купальник осенью любят и украинские звезды — правда, делают это в жарких странах. Так, популярная певица Настя Каменских опубликовала в Instagram несколько новых фото, на которых позирует в купальнике, а также в легком шелковом наряде среди тропических растений.

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