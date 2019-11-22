- 03:27 Смертельный наезд на Палладина в Киеве: под колесами Skoda погиб молодой мужчина (эксклюзивные фото)
- 02:56 Насиловали втроем: на Волыни трое мужчин надругались над молодой девушкой
- 02:25 Вышла на холод в купальнике с собакой: «британская Кардашьян» прогулялась в откровенном наряде
- 01:27 Под Одессой терпит бедствие танкер с 15 членами экипажа на борту
- 00:58 «Голый» скандал в Британии: студенты прикрывали половые органы овцами и разозлили веганов
- 00:28 На Волыни задержали опасную банду во главе со «смотрящим» по кличке «Чечен»
- 21.11 23:54 Дело Маркива: Украина подала апелляцию на решение итальянского суда
- 21.11 23:13 Пассажиров экстренно высадили через надувные трапы: в Одессе сломался второй за день самолет
- 21.11 23:13 Киевская молодежь шокировала высказываниями о Евромайдане и Героях Небесной Сотни
- 21.11 22:41 "Богдан был корреспондентом 1+1": журналисты раскрыли любопытный факт о главе ОП
- 21.11 22:20 В Киеве накануне выходных ограничат движение на Южном мосту
- 21.11 22:15 День сыновей 2019: красивые открытки и поздравления
Вышла на холод в купальнике с собакой: «британская Кардашьян» прогулялась в откровенном наряде
В Великобритании, где недавно безвинно пострадали студенты-ветеринары, произошел еще один забавный казус: телеведущая, актриса и участница реалити-шоу Кимберли Гарнер, которую называют британской Ким Кадашьян, вывела на прогулку в парк собакой в откровенном наряде.
Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.
На размещенных в сети снимках 30-летняя женщина запечатлена в бежевом слитном купальнике и высоких коричневых сапогах.
В издании отмечают, что модель в таком виде гуляла по лондонскому Гайд-парку, невзирая на холодную погоду.
Возможно, дело в попытке прорекламировать свою продукцию, допускают журналисты — в настоящее время Гарнер увлекается дизайном одежды и с 2013 года занимается выпуском купальных костюмов под собственным брендом KimberleyLondon.
Издание напоминает, что в июне дочь президента США предпринимательница и модель Иванка Трамп отправилась в Японию на саммит «Большой двадцатки» в слишком теплой одежде. Папарацци сфотографировали 37-летнюю женщину, подходящую к лайнеру Marine One на авиабазе Эндрюс недалеко от Вашингтона. На ней было бежевое платье-пальто с белым поясом, которое она застегнула на все пуговицы, несмотря на 30-градусную жару.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», щеголять в купальник осенью любят и украинские звезды — правда, делают это в жарких странах. Так, популярная певица Настя Каменских опубликовала в Instagram несколько новых фото, на которых позирует в купальнике, а также в легком шелковом наряде среди тропических растений.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...