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Тропикана-женщина: Настя Каменских взбудоражила сеть новыми пляжными образами (фото)
Популярная певица Настя Каменских, которая вместе с мужем Потапом наслаждается отдыхом в Мексике, продолжает радовать поклонников эффектными пляжными снимками. Звезда опубликовала в Instagram несколько новых фото, на которых позирует в купальнике, а также в легком шелковом наряде среди тропических растений.
Поклонники пришли в восторг от ярких фото и фигуры Каменских, которая еще больше постройнела.
«Шёлк среди джунглей», «Самая-самая», «Классный лук, хочу такой», «Ви прекрасна», «Мексиканская красавица, ты нереальная», «Попа как у Ким», «Настоящая латиноариканская красавица!», — пишут в комментариях под фото.
Напомним, Потап и Настя отдыхают на берегу Карибского моря в городе Канкун. На отдыхе они не забывают о спорте и не пропускают тренировок. На пляже Каменских показала стильный образ в коротких джинсовых шортах и высоких замшевых сапогах.
Ранее супруги рассказали, как изменила их семейная жизнь. Потап признается, что он стал счастливее.
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