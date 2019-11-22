«Голый» скандал в Британии: студенты прикрывали половые органы овцами и разозлили веганов (фото)

Мир

В Великобритании, где недавно мужчина застрял головой на большой высоте, произошел еще один скандал: студенты Королевского ветеринарного колледжа снялись в обнаженном виде для календаря, прикрывая причинные места живыми овцами. Выручка от продажи календаря должна была пойти на благотворительные цели, пишет Daily Mail.

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Но публикация попала в поле зрения веганов-ветеринаров из общества Veterinary Vegan Network. Их разозлила страница с фотографией, на которой семь голых студентов прикрывали половые органы овцами, придерживая их за передние ноги, как при ветеринарном осмотре. Веганы признали этот кадр издевательством над животными.

Некоторые студенты на фотографии на странице Veterinary Vegan Network получили угрозы в Интернете после распространения фотографии, заявил директор колледжа Стюарт Рейд.

Он объявил, что из календаря уберут снимок с овцами, и принес извинения тем, кого он возмутил. «Все претензии и нападки должны быть направлены на меня и только на меня», — добавил Рейд.

«Непристойный» снимок с животными был заменен на «более приличный».

Напомним, что в Украине также хватает скандалов с «обнаженнкой». Так, недавно «ФАКТЫ» писали о том, что в Мариуполе по крупному торговому центру ТЦ Порт City ходил абсолютно голый мужчина. Он не торопясь прогуливался по торговому центру, даже не пытаясь прикрываться, чем привлек внимание множества посетителей.

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