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Происшествия

Смертельный наезд на Палладина в Киеве: под колесами Skoda погиб молодой мужчина (эксклюзивные фото)

3:27 22 ноября 2019 7
Наезд на пешехода на проспекте Палладина
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

Вечером в четверг, 21 ноября, на столичном проспекте Палладина, возле поворота на поселок Коцюбинское, автомобиль Skoda с иногородней регистрацией смертельно ранил молодого человека в возрасте около 30 лет.

На месте трагедии побывал корреспондент нашего издания.

Личность пострадавшего на месте происшествия установить не удалось.

Предварительно известно, что Skoda, травмировавшая пешехода, двигалась в сторону Пуща — Водицы, светофор работал.

Судя по всему наезд произошел в районе перехода или на самом переходе.

Тело пострадавшего отбросило вперед, автомобиль остановился неподалеку.

Следствию предстоит узнать кто из участников ДТП и на какой сигнал передвигался, мог ли водитель избежать наезда.

Предварительная экспертиза на алкотестере показала, что водитель трезв.

Что скажут наркологи, повторная экспертиза, будет известно позже.

Начато расследование.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночь на среду, 20 ноября, на улице Зодчих в Киеве (Борщаговка) в страшном ДТП пострадало 10 человек. При этом двое из них погибли.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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