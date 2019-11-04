Происшествия

Кровавое ДТП на Окружной в Киеве: момент столкновения авто попал на видео

4 ноября в Киеве произошло ДТП со смертельным исходом. Видео происшествия опубликовал ресурс dtp.kiev.ua.

Происшествие произошло из-за того, что автомобиль «Ауди» двигался на высокой скорости, и его водитель не справился с управлением. В результате машину закрутило на Окружной, и она врезалась в двигающийся навстречу «БМВ». В аварии два человека погибли, двое оказались в реанимации. Все пострадавшие — из автомобиля «Ауди».

Водитель из «БМВ» и ребенок, который находился в этой машине, не получили тяжелых травм. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

Опубликовано видео момента смертоносного столкновения на Окружной.

Ранее сообщалось, что причиной ДТП в Киеве на Окружной, которое произошло 4 ноября, стало превышение скорости на мокрой дороге.

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