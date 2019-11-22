24.08 / 24.30 26.56 / 26.92
Киев: -7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В России банк попал в скандал, выслав клиенту код «Плачь, убивай евреев»

6:19 22 ноября 2019 30
Сбербанк
Инф. «ФАКТОВ»

Российский «Сбербанк», которому пофартило снять арест и запреты в отношении 100 процентов акций своей украинской «дочки», попал в скандал у себя на родине.

Так, одному из его клиентов пришло СМС с предложением по кредиту, в котором содержался код CRYVKILLJEWS (можно перевести как «плачь, убивай евреев»).

Об этом пишет «Эхо Москвы».

Клиент рассказал, что это не первое сообщение от Сбербанка с этого номера: ранее он получал СМС с кодом для онлайн-оплаты и другой информацией, связанной с его счетом.

После того, как скриншот сообщения появился в социальных сетях, Сбербанк заявил, что это фейк. «На скриншоте хорошо видно, что пароль отредактирован. Так что кто-то явно хочет нас подставить», — сообщили в твиттере банка. Позднее Сбербанк подтвердил подлинность кода: «Сами удивлены, но эта ситуация — чистая случайность. Наш генератор кодов совсем никого не хотел обидеть».

Пресс-служба банка также заявила, что код — набор случайных символов. «Мы используем сгенерированные коды в регулярных рассылках персональных предложений по потребительским кредитам для максимально быстрой консультации клиентов. В год мы формируем около 13 миллиардов паролей, механизм генерации такого большого количества уникальных сочетаний символов осуществляется системой автоматически и не предполагает участие сотрудника».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о еще одном конфузе, который был связан с данным финучреждением — так, один из его корпоративов закончился «катастрофой».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

День сына

День сыновей 2019: красивые открытки и поздравления

мост

Что творит проклятая хунта: фото моста в Станице Луганской вызвали бурное обсуждение в сети

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов

Ответный удар: муж Лолиты Милявской показал, как живет с новой пассией (фото, видео)

в Торезе взорвали табачного короля

В сети сообщили об убийстве табачного короля под Донецком (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер