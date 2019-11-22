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В России банк попал в скандал, выслав клиенту код «Плачь, убивай евреев»
Российский «Сбербанк», которому пофартило снять арест и запреты в отношении 100 процентов акций своей украинской «дочки», попал в скандал у себя на родине.
Так, одному из его клиентов пришло СМС с предложением по кредиту, в котором содержался код CRYVKILLJEWS (можно перевести как «плачь, убивай евреев»).
Об этом пишет «Эхо Москвы».
Клиент рассказал, что это не первое сообщение от Сбербанка с этого номера: ранее он получал СМС с кодом для онлайн-оплаты и другой информацией, связанной с его счетом.
После того, как скриншот сообщения появился в социальных сетях, Сбербанк заявил, что это фейк. «На скриншоте хорошо видно, что пароль отредактирован. Так что кто-то явно хочет нас подставить», — сообщили в твиттере банка. Позднее Сбербанк подтвердил подлинность кода: «Сами удивлены, но эта ситуация — чистая случайность. Наш генератор кодов совсем никого не хотел обидеть».
Пресс-служба банка также заявила, что код — набор случайных символов. «Мы используем сгенерированные коды в регулярных рассылках персональных предложений по потребительским кредитам для максимально быстрой консультации клиентов. В год мы формируем около 13 миллиардов паролей, механизм генерации такого большого количества уникальных сочетаний символов осуществляется системой автоматически и не предполагает участие сотрудника».
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о еще одном конфузе, который был связан с данным финучреждением — так, один из его корпоративов закончился «катастрофой».
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