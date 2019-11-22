Политика

Богдана уличили в неоднократном нарушении закона: что об этом известно

Глава Офиса президента Андрей Богдан, которого во время предвыборной кампании пытались выдать за тележурналиста, нарушил закон не только в этом.

Журналисты программы «Схемы» обратили внимание на тот факт, что он трижды занимал государственные должности, но продолжал адвокатскую деятельность. А это прямо противоречит закону.

Так, при президенте Леониде Кучме Богдан занял должность помощника судьи Киевского апелляционного хозяйственного суда, однако снова не прекратил, и даже не приостановил адвокатскую деятельность (помощнику судьи прямо запрещено работать адвокатом).

При Викторе Ющенко Богдан более года был заместителем министра юстиции (тогда этот пост занимал Николай Онищук) и помощником народного депутата Андрея Портнова, однако при этом успевал руководить адвокатским объединением и быть практикующим адвокатом.

А во время президентства беглого Януковича Богдан занимал должность правительственного уполномоченного по борьбе с коррупцией.

Примечательно, что президент Владимир Зеленский считает, что его друг не очень-то и виноват в нарушении законодательства и винит во всем предыдущие власти.

«Куда смотрела власть? А что здесь оценивать? Вы сами знаете, как в Украине люди живут», — развел руками глава государства.

Напомним, ранее журналисты выяснили, что Богдан незаконно пользуется государственной охраной.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter