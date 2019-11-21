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"Богдан был корреспондентом 1+1": журналисты раскрыли любопытный факт о главе ОП
Журналисты программы «Схемы» обнародовали материалы нового расследования, в соответствии с которыми в начале 2019 года нынешнего главу Офиса президента Украины Андрея Богдана пытались выдать за… корреспондента телеканала «1+1». Напомним, Разумков сделал любопытное заявление об отношениях с главой Офиса президента Украины.
Об этом свидетельствует
Журналисты-расследователи попытались проверить правдивость указанных данных, обнаружив материалы авторства Богдана на сайте канала, однако попытка закончилась безрезультатно.
Бывший гендиректор телекомпании Александр Ткаченко сначала ответил, что не помнит, работал ли Богдан у него, но затем предположил, что, возможно, тот какое-то время был внештатным корреспондентом.
Примечательно, что указанная в одном списке с Богданом бывшая журналистка телеканала Ольга Василевская-Смаглюк честно сказала авторам программы, что «Андрея Богдана в ТСНе не было».
Напомним, ранее журналисты выяснили, что Богдан незаконно пользуется государственной охраной.
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