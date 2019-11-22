Кричит на детей и не пускает в туалет: в одной из киевских школ разгорелся скандал с учительницей

Происшествия

В киевской школе № 69 разгорелся скандал с учительницей младших классов. Родители учеников 1-Б обвинили учительницу в психологическом насилии над детьми. Они утверждают, что ни один урок не проходит без криков: педагог срывается на детях, оскорбляет их и унижает. В подтверждение своих слов выложили в сеть аудиозапись с урока. В то же время среди родителей нашлись и те, кто защищает этого учителя, а вышеперечисленные претензии называет буллингом по отношению к педагогу.

На аудиозаписи, появившейся в группе «Батьки SOS» в Facebook, слышно, как учитель кричит на детей. Все это происходит, судя по всему, во время урока чтения. Педагог разговаривает с первоклассниками на повышенных тонах и, если кто-то из них не может понять, что именно нужно читать, учитель срывается на крик: «Второе предложение! Или ты до двух считать не умеешь?!» Родители, опубликовавшие эту запись, говорят, что так проходят абсолютно все уроки.



- Сын говорит, что эта учительница все время на кого-то кричит, — рассказал «ФАКТАМ» отец одного из учеников 1-Б Владимир. — Поводом для оскорблений может стать то, что первоклассник медленно читает или неправильно написал какую-то букву. Или попросил разрешения выйти в туалет. Отец одного ребенка рассказывал мне, как учительница не отпустила в туалет его шестилетнего сына и сказала ему: «Носи с собой горшок. Будешь сидеть здесь и все делать». Высмеяла ребенка перед одноклассниками. Другие родители рассказывают, как она обзывала их детей, как одного мальчика буквально вышвырнула из класса, после чего он лежал в коридоре на полу и плакал.

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А крики — это для нее вообще обычное дело, без этого не обходится ни один урок. То, что дети записали на аудио — это сотая часть того, что происходит в классе. Причем, на записи слышно, что учительницу никто не выводил из себя: дети не баловались, не срывали урок. Они просто медленно читали, путали строчки. Но ведь это первоклассники! И учитель своей агрессией наносит им травмы на всю жизнь.



Больше всех от нее достается детям, родители которых месяц назад отказались сдавать деньги на не совсем понятные нам нужны. Я был среди них. Сначала произошла непонятная история с книгами, которые мы вроде как должны были купить. Изначально нам говорили, что купить мы должны только тетради, на которые собирали по 150 гривен. Мы не возражали — тем более, что так было и в других классах. Но потом выяснилось, что сдавать нужно и на учебники. Учебники, на которых, как мы потом увидели, было написано: «Продажа запрещена, выдано за счет государства». Естественно, это вызвало много вопросов. Потом учитель в приказном порядке заявила, что именно мы, родители, должны поменять в классе линолеум. В тот же день члены родительского комитета (которые в очень хороших отношениях с этой учительницей) разослали нам смету, в которой стоимость линолеума в два раза превышала рыночную! Мы возмутились, стали разбираться… И с тех пор детям тех, кто не согласился сдавать деньги, доставалось больше всех.



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Для меня последней каплей стал инцидент с партой. Учительница зачем-то пересадила моего сына за другую парту, которая поломалась. Верхняя часть этой парты висела под углом 45 градусов, за ней невозможно было писать. Да даже книжку нельзя было поставить! Сын просил, чтобы его пересадили за другую парту, но учительница не соглашалась. Оказывается, это продолжалось несколько дней, но ребенок не говорил. Когда я об этом узнал, приехал в школу и увидел следующую картину: мой сын сидел за этой поломанной партой с посиневшими губами и плакал. А учитель при этом кричала: «Так и будешь сидеть! Поломал — так и сиди тут!» Я зашел в класс и сказал сыну пересесть за нормальную парту. Учитель на меня набросилась и стала буквально выталкивать из кабинета. Я пошел к директору.

А уже после того, как кое-кто из родителей написал в Facebook, что это мы, оказывается, травим бедную несчастную учительницу, мы обнародовали аудиозапись, на которой слышно, как этот педагог обращается с шестилетними детьми. Самое поразительное, что есть родители, которых полностью устраивает такое отношение к детям. Они сказали на родительском собрании: «А что тут такого? На них и надо орать, если не слушаются».



Мама одного из учеников 1-Б, поддержавшая учителя, написала в Facebook:

«Помогите! Что делать, когда в классе более 30 учеников, а родители 3 учеников класса устроили буллинг классному руководителю? Мы ценим нашу учительницу, но наши права ущемлены регулярными и безосновательными кляузами, жалобами, докладными и заявлениями в инстанции на нашу учительницу… От этой бесконечной нервотрепки учитель уже уходила на больничный с приступом…»



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К слову, после того, как в соцсетях разгорелся этот скандал, учитель снова ушла на больничный. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в школе № 69. В учебном заведении говорят, что разбираются в ситуации.

- Сейчас мы разбираемся, решаем эту проблему, — сообщил «ФАКТАМ» директор школы Виктор Ужицкий. — В школе проводится внутреннее расследование. Учитель в данный момент на больничном, но с понедельника должна выйти на работу, и мы будем посещать ее уроки. Педагог проработала в этой школе 30 лет, это учитель высшей категории. Ей осталось полтора года до выхода на пенсию. Раньше на нее не поступало подобных жалоб. Но, разумеется, получив жалобы от родителей и услышав аудиозапись с урока, мы начали расследование, к которому привлекли методистов из научно-методического центра.

В 2018 году «ФАКТЫ» рассказывали о еще одном громком скандале в этой школе: когда первоклассница попыталась взять булочку в школьной столовой, и у нее остановилось сердце. По словам очевидцев, как только девочка прикоснулась к металлическому столу с подогревом, она закричала и упала без чувств. Первоклассница пережила клиническую смерть. Врачам удалось запустить ей сердце, но девочка до сих пор находится в вегетативном состоянии. Дети, на глазах у которых произошло ЧП, утверждали, что девочку ударило током. Тем более, что за несколько секунд до случившегося электрический разряд почувствовал еще один ребенок. Однако точная причина случившегося так и не была установлена.

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