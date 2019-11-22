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Мир

Один дома: пес разгромил офис ветеринара, в котором его оставили на ночь (видео)

8:55 22 ноября 2019 278
Собака на полке
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В сети стало популярным видео, снятое в офисе одного из американских ветеринаров. Собака, которую оставили на ночь в помещении, сумела как-то выбраться из своей клетки и учинила настоящий разгром.

Когда ветеринар утром пришла на свое рабочее место, там царил хаос — все было разбросано, перевернуто вверх днем, разорванные документы валялись на полу. А виновница всего этого безобразия с несколько пристыженным, но вполне невинным видом сидела на верхней полке, непонятно как туда забравшись. «О, привет. Что это ты тут делаешь?», — говорит ветеринар.

«Она не пострадала, очень испугалась, но была такой милой… Эта ситуация помогла нам принять меры для того, чтобы такое больше не повторилось и чтобы другие наши пациенты были в безопасности… Клетка была надежно закрыта, но она оказалась умнее клетки и умнее сотрудников нашего офиса!», — рассказала ветеринар.

Ролик повеселил пользователей сети. «Как это — что я делаю? Я пытаюсь тут спастись от монстра, который устроил весь этот беспорядок!», — написал один из комментаторов.

Ранее «ФАКТЫ» писали о свободолюбивом коте, который выпускает на волю других кошек приюта.

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