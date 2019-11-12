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Свободолюбивого кота посадили в одиночную камеру за то, что выпускает на волю других кошек приюта (фото, видео)

Сотрудникам приюта для животных The Friends for Life американского города Хьюстон (штат Техас) пришлось посадить в «камеру одиночного заключения» одного из своих постояльцев — шестилетнего кота по кличке Квилти. Как сообщает издание Metro, он обладает свободолюбивой натурой и ненавидит закрытые двери. Кот виртуозно научился открывать их, еще когда проживал в семье, которая от него впоследствии отказалась, так как Квилти регулярно впускал в дом дворовую собаку.

А в приюте кот начал выпускать на волю своих собратьев-котов. Он открывал двери общей комнаты ночью, и кошки беспрепятственно резвились по всему зданию. Он открывал двери также и в светлое время суток — каждый день, по несколько раз.

В итоге бунтаря пришлось переселить в «карцер». Это ему совсем не понравилось. Он не теряет надежды вырваться и отсюда. Как говорят сотрудники приюта, хвостатые приятели Квилти очень по нему скучают. А люди тем временем подыскивают ему новых хозяев.

«Если кто-то ищет умного кота, который хорошо ладит с собаками, но плохо — с закрытыми дверями, у нас есть кое-кто, с кем вам нужно увидеться», — написали работники приюта в соцсетях. Поскольку Квилти теперь прославился, уже появились желающие взять его к себе — после чего волонтеры приюта смогут вздохнуть спокойно.

Ранее «ФАКТЫ» писали, кто коту пришлось ставить капельницу после оргии с пятью кошками в отеле для животных.

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