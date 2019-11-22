24.07 / 24.30 26.54 / 26.92
Киев: -9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Погубила жадность: в Николаеве женщина украла в больницах больше полусотни кошельков и сумок (фото)

9:55 22 ноября 2019 145
украденные кошельки
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

Оперативники угрозыска задержали женщину, которая совершила серию краж имущества пациентов и посетителей николаевских больниц. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в Заводском отделе полиции. (А в Броварах под Киевом на днях поймали вора, который «специализировался» исключительно на клиентах фитнес-клубов и бассейнов.)

Воровкой оказалась 44-летняя ранее неоднократно судимая за кражи и преступления, связанные с наркотиками, местная жительница.
Под видом родственницы, пришедшей проведать больного, дама уносила оставленные без присмотра вещи как пациентов, так и посетителей больничных палат. Причем, в отличие от своих «коллег», воровка не выбрасывала кошельки и сумки после их опустошения, и теперь все это стало вещественными доказательствами.

Полицейские провели по месту жительства воровки обыск, в ходе которого изъяли украденные кошельки, рюкзаки, женские и мужские сумки, флешки, банковские карты и прочее.

По предварительным данным, воровка совершила не менее полусотни краж. Ей сообщено о подозрении по ст. 185 Уголовного кодекса Украины (повторная кража). Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.

Устанавливаются потерпевшие, которые, возможно, ранее не обращались в полицию. Граждан, которые узнали на фото свое имущество, просят обратиться в Заводской отдел полиции по адресу: г. Николаев, ул. Белая, 44, или по телефону: (093) 914−61−14.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в сеть попали видеозаписи, которые зафиксировали несколько эпизодов с участием юных воровок в Киеве.

А в Ирпене под Киевом полиция задержала серийных воровок: только за один день 23-летние девушки совершили пять краж.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

День сына

День сыновей 2019: красивые открытки и поздравления

мост

Что творит проклятая хунта: фото моста в Станице Луганской вызвали бурное обсуждение в сети

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов

Ответный удар: муж Лолиты Милявской показал, как живет с новой пассией (фото, видео)

в Торезе взорвали табачного короля

В сети сообщили об убийстве табачного короля под Донецком (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер