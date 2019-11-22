Происшествия

Погубила жадность: в Николаеве женщина украла в больницах больше полусотни кошельков и сумок (фото)

Оперативники угрозыска задержали женщину, которая совершила серию краж имущества пациентов и посетителей николаевских больниц. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в Заводском отделе полиции. (А в Броварах под Киевом на днях поймали вора, который «специализировался» исключительно на клиентах фитнес-клубов и бассейнов.)

Воровкой оказалась 44-летняя ранее неоднократно судимая за кражи и преступления, связанные с наркотиками, местная жительница.

Под видом родственницы, пришедшей проведать больного, дама уносила оставленные без присмотра вещи как пациентов, так и посетителей больничных палат. Причем, в отличие от своих «коллег», воровка не выбрасывала кошельки и сумки после их опустошения, и теперь все это стало вещественными доказательствами.

Полицейские провели по месту жительства воровки обыск, в ходе которого изъяли украденные кошельки, рюкзаки, женские и мужские сумки, флешки, банковские карты и прочее.

По предварительным данным, воровка совершила не менее полусотни краж. Ей сообщено о подозрении по ст. 185 Уголовного кодекса Украины (повторная кража). Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.

Устанавливаются потерпевшие, которые, возможно, ранее не обращались в полицию. Граждан, которые узнали на фото свое имущество, просят обратиться в Заводской отдел полиции по адресу: г. Николаев, ул. Белая, 44, или по телефону: (093) 914−61−14.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в сеть попали видеозаписи, которые зафиксировали несколько эпизодов с участием юных воровок в Киеве.

А в Ирпене под Киевом полиция задержала серийных воровок: только за один день 23-летние девушки совершили пять краж.

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