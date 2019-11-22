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Украина

Глава Аграрного фонда вошел в топ-25 CEO Украины и был отстранен в этот же день

10:38 22 ноября 2019 44
Андрей Радченко
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Председатель государственного ПАО «Аграрный фонд» — Андрей Радченко вошел в топ-25 самых успешных CEO Украины за 2018-й год, согласно рейтингу «Капитаны бизнеса» делового издания «Корреспондент». В тот же день Кабинет министров отстранил его от выполнения обязанностей для того, чтобы ликвидировать госкомпанию.

Так, в 2018 году ПАО «Аграрный фонд» суммарно принес в бюджет 1,63 млрд грн, из которых 71 млн грн — дивиденды. Активы гострейдера выросли на 22,5% в 2018-м и на 17,6% годом ранее.

При этом Агарный фонд является стратегическим аграрным предприятием, специализирующимся на кредитовании аграриев удобрениями по зерновым форвардам. В частности, удельный вес Аграрного фонда в кредитовании посевной за 2016−2018 гг. составлял от 30% до 50%.

Источник: ПАО “Аграрный фонд”

Напомним, ранее министр экономики Тимофей Милованов объяснил, что уволил Андрея Радченко, так как компания не нуждается в развитии, а должна быть ликвидирована.

В то же время отстраненный глава Аграрного фонда Андрей Радченко написал на своей странице в Facebook, что назначенный временно исполняющим обязанности ПАО «Аграрный фонд» Иван Барышев был уволен лично им в 2015 году из фонда за организацию убыточной сделки на 112,5 млн долларов по кредитованию компании Ukrlandfarming.

Ежегодно обновляемый Рейтинг «Капитаны бизнеса» журнала «Корреспондент» базируется на оценке ведущими экономическими журналистами и представителями профильных ассоциаций страны публичной репутации СЕО и личного вклада руководителя в результаты компании.

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