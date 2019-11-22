Электромобиль для Марса и Земли: Илон Маск представил необычный пикап (фото, видео)

Мир

В четверг, 21 ноября, американская компания Tesla представила в Лос-Анджелесе свою новую модель электрокара — шестиместный пикап Cybertruck. По традиции, презентацию проводил лично глава компании, миллиардер Илон Маск. Электромобиль поразил присутствующих прежде всего своим необычным дизайном. Внешний вид машины вызвал жаркую дискуссию в СМИ. Одни пришли в полный восторг от футуристического пикапа, напоминающего истребители-невидимки Stealth. Другие с отвращением заявляют, что Маск показал «гроб на колесах».

Сам миллиардер заявил, что устал от внешнего вида выпускаемых в настоящее время пикапов. Речь идет не только об американских машинах, но и детищах, производимых в других странах. По мнению Маска, все пикапы похожи друг на друга как близнецы. Их невозможно отличить. Он признался, что электропикап от Tesla обязан своим необычным дизайном фильму «Шпион, который меня любил». Это одна из частей бондианы. Она вышла в прокат в 1977 году. Джеймса Бонда сыграл в ней Роджер Мур. Действие большей части фильма происходит под водой. Именно там злодей Стромберг построил свое убежище, в котором вынашивает страшные планы. В борьбе с этим злым гением агент 007 использует уникальный автомобиль Lotus Esprit, который легко превращается в небольшую субмарину.

Маска впечатлил герметичный салон этого автомобиля. Этого он добивался и от инженеров, которые разрабатывали Cybertruck. В результате Tesla отказалась от привычных материалов при изготовлении кузова автомобиля. У электропикапа он сделан из сверхпрочной холоднокатаной нержавеющей стали. Демонстрируя возможности этого материала, Маск и один из его ассистентов ударили по машине молотом.

Если с этим трюком все прошлое более-менее нормально, то следующий этап презентации провалился. Илон заявил, что к пикапа пуленепробиваемые прочнейшие стекла. Его помощник тут же запустил в машину стальным шаром. И стекло треснуло!

Маск сильно не расстроился и тут же перешел к рассказу о замечательных ходовых скоростных качествах Cybertruck. Оказывается, этот пикап способен разгоняться до 100 км/ч за 2,9 секунды! Это быстрее, чем, например, спортивный Porsche 911.

Tesla обещает начать продажу Cybertruck уже в 2021 году. Электромобиль будет выпускаться в трех вариантах. Самый простой, с одним электродвигателем, рассчитан на преодоление 400 км без подзарядки. Такая модель будет стоить 39 тысяч 900 долларов. Самый дорогой Cybertruck проедет, по словам Маска, 800 км без подзарядки. Он будет оснащен тремя электромоторами. Цена — 69 тысяч 900 долларов. Все версии электромобиля оснащены автопилотом и адаптивной подвеской.

Ценовая политика Tesla понравилась американцам. Газета USA Today отмечает, что сегодня в Америке новый пикап без наворотов стоит примерно 50 тысяч долларов. Так что соответствующий ему по классу простейший Cybertruck обойдется на 10 тысяч долларов дешевле. Вот только захотят ли простые американцы покупать этот «марсианский» электромобиль для того, чтобы завозить детей в школу по утрам или отправляться всей семьей за город в выходные?

Маск уверен, что захотят. Tesla уже принимает предзаказы на свое новое детище. Пока нужно внести всего 100 долларов! Это как бы доказательство того, что вы серьезно намерены купить Cybertruck.

Биржевые эксперты предсказывают резкий взлет акций Tesla после презентации электропикапа. На данный момент дела у компании идут не очень хорошо. Она серьезно задерживает поставки своей самой популярной модели — электрического седана Model 3. В пакете предложений компании Маска есть также Model S и кроссовер класса «люкс» Model X. Безусловно, все эти машины электрические. Маск обещает в скором будущем начать производство еще одного кроссовера — Model Y. Он также намекает, что компания работает над созданием спорткара. Название еще не придумано, потому американские СМИ используют свой вариант — Tesla Roadster.

Маск неслучайно упомянул Марс в своей презентации. Другая его компания — SpaceX — готовится, по словам миллиардера, в ближайшее время отправить первую экспедицию на Красную планету. Для этого она строит пилотируемый космический корабль Starship. Его испытания на полигоне в штате Техас завершились мощным взрывом.

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