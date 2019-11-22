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На свадьбе дочери убитого полицейского отца заменили семеро его коллег: трогательное видео

10:39 22 ноября 2019 418
Невеста с женихом и семеро ее «отцов»-полицейских
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Жительница американского города Денвер (штат Колорадо) Кортни Янг была почти полностью счастлива, когда готовилась выходить замуж за своего любимого — Таннера Критемейера. Единственное, чего ей не хватало — это ее отца Донни. Он был полицейским. В 2005 году его убили во время исполнения служебных обязанностей. Кортни и ее сестра Келси остались втроем с их матерью Келли.

Однако невесту ждал сюрприз, который втайне от нее организовала мама. Погибшего заменили семеро его друзей — коллеги-полицейские. К алтарю Кортни вела Келли, но за ними следовали офицеры полиции. А традиционный танец невесты с отцом девушка танцевала с ними со всеми по очереди. При этом звучала песня, которую некогда играл для Кортни отец, когда она была маленькой девочкой. Под эту музыку он однажды подарил ей на Рождество ожерелье с маленькой копией своего полицейского значка. Это ожерелье было обернуто вокруг свадебного букета девушки. Как сообщает телеканал Fox News, гости были тронуты. А сама невеста расплакалась.

«Они говорили мне, как они мною гордятся. И каким особенным другом был для них мой папа», — рассказала она.

«Удивительно было видеть, как они сплотились и поддержали Кортни и ее семью», — отозвался о семерых «отцах» жених.

Офицер Дэнни Вейт, который первым танцевал с невестой, сказал, что это был очень эмоциональный момент. «Я был в отчаянии от того, что Донни не смог дожить до этого дня. Но потом я подумал обо всем, что произошло за последние 14 лет. О том, чего достигла Келли после того, как Донни убили. О том, что Келси и Кортни превратились из маленьких девочек в прекрасных молодых женщин. И мои эмоции переросли в радость, когда я увидел, как счастливы Кортни и Таннер», — рассказал он. Он также добавил, что он и всего коллеги не могли сдержать слез после танца с Кортни.

А сержант Бобби Уэйлдер сказал, что приглашением на свадьбу ему оказали большую честь. «Когда ты вступаешь в полицейский департамент Денвера — ты становишься частью большой семьи. И будешь ею всегда», — заявил он.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что жених осчастливил невесту, подарив ей на свадьбе котенка.

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