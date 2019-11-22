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Герус считает себя богом комитета, депутаты получают СМС с указаниями, как голосовать, — нардеп
Председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус считает себя богом комитета и требует от депутатов — членов комитета принятия нужных ему решений. Об этом заявила член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Анна Скороход, сообщил «Обозреватель».
«Он считает, что он бог комитета и все решения должны приниматься так, как он сказал. Нам перед заседанием присылали сообщения о том, как по какому решению на комитете голосовать», — сказала Скороход.
А первый заместитель Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что Андрей Герус не имеет права занимать пост главы энергетического комитета из-за лоббирования интересов олигархов.
Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который председатель энергетического комитета Андрей Герус пролоббировал поправку, позволившую закупать российскую электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.
10 октября во время пресс-марафона президент Зеленский, комментируя принятие Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», пообещал разобраться с энергетическим законом, принятым «специально для РФ». По словам Зеленского, он не знал, что принятые в закон изменения позволили восстановить коммерческий импорт электроэнергии из РФ.
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