Мир

Россия вышла из Женевской конвенции по защите гражданского населения во время войны: что это значит

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым РФ де-факто вышла из Женевской конвенции о защите гражданского населения во время международных вооруженных конфликтов. Кстати, под действие этого документа попадало поведение российских военных при захвате Крыма — там «зеленые человечки» использовали в качестве «живого щита» мирных жителей полуострова.

Как пишет «НВ», согласно тексту документа, Россия теперь не признает статью дополнительного протокола к этой конвенции о признании юрисдикции специальной комиссии ООН выполнять роль судебного органа, разбирающего такие правонарушения. То есть, ООН теперь не сможет судить Россию за нарушение прав гражданских лиц во время войны.

Впрочем, в своей колонке на сайте издания российский историк и политолог Андрей Зубов утверждал, что за нарушение этого закона судить будут даже те страны, которые закон не ратифицировали, поскольку военные преступления не перестают быть преступлениями от факта подписания или неподписания, допущенные комиссии или недопущения.

По его мнению, решение российских властей — ответ на недавний доклад генсека ООН Антонио Гуттераша по Крыму. В этом документе Россию обвиняют в нарушении 4-й Женевской конвенции. В частности, в изменении демографического состава Крыма, куда РФ переселила более пяти процентов населения (порядка 140 тысяч человек).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Гаагский трибунал признал оккупацию Крыма войной между Украиной и Россией.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter