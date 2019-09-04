Украина

Ущемление свобод и принудительный призыв в армию: что Гуттереш собирается рассказать в ООН о ситуации в Крыму

На сентябрьской сессии ООН генеральный секретарь организации Антониу Ґутерриш представит доклад о нарушении прав человека в аннексированном Крыму. Текст доклада опубликован на сайте организации.

В документе говорится о нарушении гражданских и политических прав жителей оккупированного Россией полуострова. В частности, речь идет о нарушении свободы мысли, совести, убеждений и религии, свободы мирных собраний.

Кроме того, в докладе говорится о принудительном призыве на военную службу в армию, что является нарушением международного гуманитарного права со стороны России.

Напомним, 20 февраля 2014 года считается официальной датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

По данным прокуратуры АР Крым, за пять лет аннексии Россия призвала на срочную военную службу более более 17 тысяч жителей полуострова.

За отказ от службы в российской армии привлекли более 60 человек.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Запад ввел ряд экономических санкций против РФ и постоянно продлевает их. Так, торговые и финансовые ограничения будут действовать до 23 июня 2020 года.

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