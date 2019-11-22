Постол — Рамирес: чемпионский бой состоится на китайском острове

Спорт

Известная промоутерская компания Top Rank, представляющая интересы чемпиона мира по версиям WBO и WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) 27-летнего американца Хосе Рамиреса (25 побед, 17 из них нокаутом), официально объявила о том, что ее подопечный проведет защиту своих титулов в поединке против 35-летнего украинца Виктора Постола (31 победа, 12 из них нокаутом, 2 поражения) 1 февраля в Китае.

Поединок, в котором на кону будут стоять оба чемпионских пояса американца, пройдет в городе Хайкоу на острове Хайнань.

«Прежде всего, в бою с Рамиресом ни в коем случае не надо стоять на месте, с ним стоит постоянно двигаться. Я с ним спарринговал и знаю, что когда останавливался, то он начинал вязать. А я высокий, и мне это неудобно. Мне нужно все время двигаться, боксировать на дальней дистанции и не давать ему приближаться.

Я давно говорил, что еще хочу боксировать как минимум три года. Не сказал бы, что бой с Рамиресом — это последний шанс. Я — официальный претендент, поэтому имею право боксировать за чемпионский пояс. Не знаю, как сложится бой. Если проиграю, то снова буду боксировать, подниматься в рейтинге, чтобы получить статус официального претендента и снова бороться за титул. Но бой с Рамиресом это очень большой шанс, ведь на кону будут стоять сразу два чемпионских пояса", — заявил уроженец Великой Дымерки, что на Киевщине Виктор Постол.

Напомним, что ранее поединок американца и украинца планировали провести 30 ноября на арене Banc of California Stadium в Лос-Анджелесе, но перенесли, поскольку Рамирес (кстати, в свое время он проигрівал в любителях Василию Ломаченко) не успел восстановиться после операции на руке.

Кстати, Постол уже владел званием чемпиона мира по версии WBC в 2015--2016 годах после сенсационного нокаута в поединке с аргентинцем Лукасом Матиссом. Правда, поражение от непобедимого американца Теренса Кроуфорда лишило украинца титула. В своем последнем бою на профессиональном ринге Постол в апреле победил француза Мохаммеда Мимуна и снова стал претендентом на пояс чемпиона мира по версии WBC.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что один из лучших боксеров-супертяжеловесов Украины Вячеслав Глазков стал дальнобойщиком.

Фото Top Rank

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter