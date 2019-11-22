Собаки спасли жизни своим хозяйкам, унюхав рак яичников и диабетическую кому (фото)

Мир

Жительницам США и Великобритании спасли жизнь их собаки, которые почуяли, что у хозяек проблемы со здоровьем. Так, 69-летняя жительница английского графства Линкольншир Пэм Мэнсфилд, которая уже 25 лет более диабетом, рассказала газете The Mirror, что пес по кличке Джипси разбудил ее ночью, почувствовав приближение у нее диабетической комы. Собака унюхала в дыхании Пэм запах ацетона и в панике начала ее будить. Джипси скулила, облизывала лицо Пэм и толкала ее носом. В результате женщина вовремя проснулась и съела лежавшие на прикроватной тумбочке специально для такого случая сладости, восполнив запасы глюкозы.

«Она так заботится обо мне. У меня никогда еще не было такой собаки. Я ее обожаю… Она — целый мир для меня. И этот случай идеально это дополнил. Если бы Джипси не разбудила меня, я бы умерла», — уверена Мэнсфилд. Женщина говорит, что в эту ночь Джипси ходила за ней по пятам, опасаясь оставить хозяйку одну даже на секунду.

Сообщается также об истории 52-летней жительницы американского штата Висконсин Стефани Херфел. Она говорит, что ее собака по кличке Сьерра породы хаски унюхала у нее рак яичников. Шесть лет назад, как сообщает телеканал Fox News, Сьерра начала толкать Стефани носом в живот — после того, как прилегла отдохнуть, положив голову хозяйке на колени. Поначалу Стефани восприняла это, как вид игры, и оттолкнула пса, так как толчки были довольно болезненными. Но тот повторил это снова. И снова. А когда хозяйка в третий раз прогнала Сьерру, та отправилась в шкаф с ее вещами и свернулась там клубочком с таким несчастным видом, что американка всерьез забеспокоилась. «Я поняла — Сьерра что-то пытается мне сказать», — говорит она.

Женщина осознала, что уже давно испытывает дискомфорт в животе. Были и другие беспокоящие ее симптомы, хотя врачи, к которым она обращалась, не могли определить, что с ней не так. И Стефани отправилась к гинекологу. Женщине поставили ошеломивший ее диагноз — третья стадия рака яичников. После шестимесячного курса лечения болезнь отступила.

После ремиссии недуг возвращался еще трижды. И каждый раз Сьерра сигнализировала о его возвращении — еще до того, как это выявляли врачи. В конце концов Стефани излечилась полностью.

«Если бы не Сьерра, меня бы не было сегодня. Я обязана ей жизнью», — говорит американка.

«Я абсолютно уверена в том, что собаки могут определять рак», — говорит Синтия Отто, директор школы ветеринарной медицины при Университете Пенсильвании.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что собака разгромила офис ветеринара, в котором его оставили на ночь.

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