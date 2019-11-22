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Происшествия

Оставил людей без интернета и телефона: под Херсоном мужчина украл километры кабеля (фото)

14:53 22 ноября 2019
кабель
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

Более пятидесяти краж из 30 многоэтажных домов микрорайона Светлово в Каховке инкриминируют 35-летнему ранее судимому местному жителю. Как следует из материалов уголовного производства, начал свои «похождения» парень с дома, в котором проживал — вырезал около 300 метров медного телефонного кабеля, обжег изоляцию на костре и сдал провод в металлолом. А затем стал воровать кабель в других домах, также сотнями метров. В итоге десятки тысяч телефонных абонентов и пользователей интернета остались без связи, а нанесенный ущерб превысил 200 тысяч гривен. Ранее под Киевом полиция задержала преступную группу, совершившую разбойное нападение.

Также выяснилось, что парень совершил несколько краж из квартир на последних этажах в доме, где живет. В жилые помещения он проникал через балкон, спускаясь с крыши по веревке. Причем производил все эти действия самостоятельно и без страховки.

Ушлый «каскадер» забирал из помещений деньги, золото, телевизоры и другую технику. Все продавал или сдавал в ломбарды. Часть вещей, которые вор еще не успел сбыть, полицейские изъяли и вернули законным владельцам. Злоумышленник арестован.

Согласно информации отдела коммуникации полиции Херсонской области, открыты два уголовных производства по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, в селе Любимовка Киевской области неизвестные ограбили дачный дом, принадлежащий мужу главы Верховного Суда Валентины Данишевской.

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