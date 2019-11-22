- 14:54 На грани катастрофы: с выброшенного на мель танкера Delfi в море вытекает горючее
- 14:53 Оставил людей без интернета и телефона: под Херсоном мужчина украл километры кабеля
- 14:46 "Укрзалізниця" увеличила количество дополнительных поездов на праздники: куда можно уехать
- 14:40 Зеленский назначил Габинета главой Хмельницкой ОГА: что о нем известно
- 14:38 В мэрию Одессы пришли с обысками: источник раскрыл детали
- 14:37 Вера Брежнева впервые не стала отрицать развод с Меладзе
- 14:11 Дело "VAB Банка": Бахматюка объявили в розыск
- 14:06 Владелец «Укртелекома» не нарушает инвестиционные обязательства, — СМИ
- 13:53 Борьба окончена: танкер под Одессой лег на бок
- 13:53 Украина в Гааге обвинила Россию в невыполнении приказа международного трибунала по морскому праву: подробности
- 13:38 Заворотнюк хотят поставить на ноги песней для Фриске
- 13:18 Авиаконтрабанда: наркоторговцы отправляли товар в Россию при помощи дронов
Оставил людей без интернета и телефона: под Херсоном мужчина украл километры кабеля (фото)
Более пятидесяти краж из 30 многоэтажных домов микрорайона Светлово в Каховке инкриминируют 35-летнему ранее судимому местному жителю. Как следует из материалов уголовного производства, начал свои «похождения» парень с дома, в котором проживал — вырезал около 300 метров медного телефонного кабеля, обжег изоляцию на костре и сдал провод в металлолом. А затем стал воровать кабель в других домах, также сотнями метров. В итоге десятки тысяч телефонных абонентов и пользователей интернета остались без связи, а нанесенный ущерб превысил 200 тысяч гривен. Ранее под Киевом полиция задержала преступную группу, совершившую разбойное нападение.
Также выяснилось, что парень совершил несколько краж из квартир на последних этажах в доме, где живет. В жилые помещения он проникал через балкон, спускаясь с крыши по веревке. Причем производил все эти действия самостоятельно и без страховки.
Ушлый «каскадер» забирал из помещений деньги, золото, телевизоры и другую технику. Все продавал или сдавал в ломбарды. Часть вещей, которые вор еще не успел сбыть, полицейские изъяли и вернули законным владельцам. Злоумышленник арестован.
Согласно информации отдела коммуникации полиции Херсонской области, открыты два уголовных производства по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.
Напомним, в селе Любимовка Киевской области неизвестные ограбили дачный дом, принадлежащий мужу главы Верховного Суда Валентины Данишевской.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Добавят до 40% от минималки: стало известно, кому в Украине должны каждый месяц пересчитывать пенсии
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!