Добирались вплавь: как спасали экипаж потерпевшего крушение танкера в Одессе (фото)

Происшествия

В Одессе завершена спецоперация по экстренной эвакуации моряков с потерпевшего крушение и легшего на борт танкера Delfi. fakty.ua/325 278 Трое членов экипажа — старший матрос, механик и капитан — спасены. Для этого понадобились не только мастерство, сноровка, умение, но и смелость работников спасательных служб различных ведомств. Из-за сильного ветра и шторма, пришлось буквально вплавь добираться до аварийного теплохода, который с каждой минутой все больше кренится. Спасенных моряков машинами скорой помощи доставили в больницу.

«Насколько мне известно, их физическое состояние не простое. В особенности капитана. Он несколько часов кряду находился в ходовой рубке (на мостике. — Авт.), которую заливало забортной водой. Полагаю, медики сделают все возможное для их восстановления, — прокомментировал глава одесской обладминстрации Максим Куцый, прибывший на место проведения спасательной операции. — Что до самого судна, то с судовладельцем связаться не удается, он за рубежом. Танкер официально не приписан, отсутствует необходимая регистрационная документация. Короче говоря, какой-то „серый“. Пока история непонятная…»

По некоторым сведениям, Delfi в свой последний рейс вышел из порта Констанца (Румыния) в балласте. Танкер длительное время (чуть ли не с мая) находился в территоральных водах Украины.

Напомним, что в эти минуты судно выброшено на мель и лежит на правом борту, практически прямо на пляже «Дельфин», буквально в полусотне метров от берега. С борта танкера в море вытекает горючее, ощущается характерный запах. Экологи взяли образцы воды для анализа.

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