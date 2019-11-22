Кредит онлайн: правила безопасности, которыми нельзя пренебрегать

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на заметку потребителю

Сегодня при помощи смартфона можно сделать покупку, оплатить коммунальные услуги, осуществить банковский перевод и даже взять кредит онлайн. Это безопасная процедура, ведь микрокредитные фирмы пользуются услугами квалифицированных специалистов по кибербезопасности и применяют только проверенные системы защиты. Поэтому выбирая микрофинансовую организацию, обратите внимание на стандарты, которые она применяет, чтобы уберечь ваши личные данные. По каким принципам работает надежная компания, читайте дальше.

Зашифрованное соединение

Технологию Secure Socket Layer (SSL) используют для шифрования интернет-соединения между гаджетом пользователя и сайтом кредитной фирмы. Благодаря этому информация не «путешествует» по сети в том виде, в котором ее можно было бы перехватить, украсть или изменить. Если вы решили взять кредит онлайн, поинтересуйтесь у менеджера своей микрокредитной фирмы, использует ли компания эту технологию.

Технология PCI DSS

Вы беспокоитесь, что вам одобрят заявку, но «по пути» деньги перехватят? Не стоит волноваться, ведь фирмы, которые предоставляют займы, совершают операции с использованием сертификата PCI DSS. Деньги поступят именно на карту клиента, и в будущем заемщику точно не придется выплачивать украденный злоумышленниками кредит.

Чтобы взять кредит, нужно доказать свою честность

Получить деньги на карту клиент может только после ее верификации. Для этого система сначала «заморозит» на счету сумму до 1 гривны, затем клиент должен будет сообщить кодовую цифру системе. При этом не стоит использовать чужую карту, иначе информацию об этом факте тут же передадут в полицию и банк, который ее выпустил.

Как понять, что перед вами мошенник?

Онлайн-кредитование безопасно, но только в том случае, если вы сотрудничаете с проверенной компанией. Если вы решили получить кредит на карту, внимательно присмотритесь к фирме, которая предлагает такие услуги. Мошенника можно «вычислить» по таким «звоночкам»:

Крупные микрокредитные фирмы предоставляют небольшие займы без залога и поручителей. Если кроме ежедневного процента компания просит еще и залог, это значит, что перед вами мошенник.

Обычно кредитные организации просят за свои услуги около 2% в сутки. Если компания предлагает займ онлайн с большим процентом, скорее всего, вы столкнулись с жуликами.

Если фирма не пользуется специальными сертификатами для защиты передачи информации, вы подвергаете себя риску. Даже если кредитор не является интернет-мошенником, «отправленные» вам на карту средства могут быть украдены сторонними лицами.

Займодатели, которые работают на законных основаниях, не взимают комиссию за снятие денег, при оплате процентов или за дополнительные услуги.

Внимательно прочитайте договор оферты и убедитесь, что все пункты прописаны очень четко. Пользуясь неоднозначностью формулировок, недобросовестные люди могут изменить условия возврата денег, в том числе — увеличить проценты после заключения договора.

Centro. Credit — это кредитная организация, которая сотрудничает с клиентами в соответствии с украинским законодательством вот уже 20 лет. В Centro. Credit можно взять онлайн кредит или наличными. Займы доступны для людей с белой или серой зарплатой, а также с низким доходом. Чтобы получить деньги, нужно предоставить только данные паспорта и ИИН. Решение о зачислении средств будет принято в течение 15 минут. Доступен также кредит онлайн для людей, которые еще не вернули займ в другом кредитном учреждении.

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