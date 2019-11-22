Самые красивые торты сезона — «Баня», «Шахматы» и «Граммофон»: все детали съедобны (фото)

Стиль жизни

Торты американского кондитера Елены Так вызывают восхищение. Многие детали в их дизайне кажутся нерукотворными. Например, парящая в небе птичка или вода. Елена умеет воссоздавать из шоколада и сахарной мастики фарфор, древесину, кирпич и многие другие фактуры. Да так искусно, что их не отличишь от настоящих!

В интервью «ФАКТАМ» Елена Так рассказала о своих самых необычных тортах.

— Елена, как же был создан торт «Баня»?

— Ко мне обратилась молодая женщина с просьбой сделать торт для папы на его 80-летие. Выяснилось, что юбиляр обожает баню, по четвергам собирает в ней своих друзей. Так родилась идея шоколадного торта. А дальше разыгралась фантазия. Баня — это прежде всего банные полки, веник, кадушка с водой, деревянный черпак, каменная печь. Веник я сделала из сахарной бумаги. Печь — из сахарной мастики. Каждый кирпичик отличается от остальных по форме, размеру и цвету. Все, как в настоящей печке! Внутри — пламя. Его имитирует мерцающая свеча. Многие интересуются, как так реалистично воссоздаю воду, которую не выпьешь, но съешь. Но это мой профессиональный секрет. Расставила декорации, вроде красиво. Пошла спать, а торт не выходит из головы, чего-то не хватает… Ну, конечно же, решетки на полу! Отправилась среди ночи делать решетку, она должна высохнуть, чтобы не прогнуться под тяжестью кадушки с водой.

Торт «Баня» привел юбиляра и его гостей в восторг

— Очень красиво!

— При этом одно из правил кондитера — не переборщить с декорациями.

— Как реагировали заказчики, увидев такую красоту?

— Знаете, когда заказчик при виде такого торта хохочет, как ребенок, я понимаю: торт удался! Так было и в этот раз. Фотографии же счастливого именинника и его семьи еще раз подтверждают это. Торты приносят радость, если в них есть что-то особенное, проникновенное, связанное непосредственно с именинником. Когда родные преподносят имениннику такой подарок, слова не нужны. Торт все скажет сам. И этот подарок обязательно тронет душу юбиляра. А день рождения останется в памяти у каждого члена семьи, и дети и внуки обязательно сохранят эту семейную традицию.

— Очень эффектный и торт «Граммофон». Кому он предназначался?

— Ко мне очень часто обращаются с просьбой сделать что-нибудь особенное для близкого человека. В этот раз мне сказали, что именинник мечтает о старинном граммофоне. И я взялась за работу. Создавая торт, я столько узнала о граммофонах! Хотелось, чтобы мой граммофон не отличался от настоящего.

Торт «Граммофон» — настоящее произведение искусства

— У вас получилось замечательно. Как же вы создали такую красоту?

— Сам корпус красила из аэрографа, старалась передать эффект старины, «затертости» на углах, выцветшие тона дерева. Особенно сложно было делать трубу под углом 90 градусов. Делала чертеж со всеми расчетами, затем лепила трубу из мастики. Очень хотелось, чтобы труба получилась бронзового цвета. Крепеж был тоже сложный. Я так увлеклась работой, что совершенно забыла про граммофонную иглу. Сказала об этом заказчице, когда она пришла забирать торт. Она даже не расстроилась, сказала: «Это же старинный граммофон, возможно, игла вышла из строя или затерялась…» Именинник даже не знал, как отреагировать на подарок. Ему не сказали, что это торт. Он вежливо спросил, как пользоваться этим инструментом. Когда секрет был раскрыт, все долго смеялись. Думаю, что этот день навсегда останется в памяти юбиляра и его родных.

— Не меньше потрясает и торт «Шахматы». Какова его история?

— Этот торт заказывали, естественно, для шахматиста. К работе я отнеслась особенно серьезно. Моя шахматная доска такая же по размерам, как настоящая шахматной доски — 31,6×31,6 см. Шахматные фигуры тоже выполнены в натуральную величину из белого и темного шоколада. Обычно кондитеры делают общий белый фон и на него накладывают темные квадраты, получается имитация шахматной доски. Я же создавала каждую шахматную клетку по отдельности. Они все получились одной высоты и размера. Шоколадная доска визуально ничем не отличалась от настоящей, так же как и фигурки. Сам тортик — это старинный шахматный столик.

По словам кондитера, торт «Шахматы» имеет шоколадный вкус

— Какой у этого торта вкус?

— Внутри торт состоит из шоколадного бисквита и шоколадного ганаша. Такой торт может 2−3 дня стоять без холодильника.

— Любопытно, играл ли именинник в шахматы на этом торте?

— Да, партия состоялась. Для этого торт и делался, чтобы данный момент остался в памяти именинника навсегда!

Елена Так: «Ко мне очень часто обращаются с просьбой сделать что-то особенное для близкого человека»

— Какие еще необычные вещи вы воспроизводили в своих тортах?

— Деревянный бочонок с виски, а также бутылку с этим напитком. Торт «Джентельменский набор» был в центре внимания гостей, приглашенных на юбилей мужчины. Бочонок был сделан из безе, легкого бисквита, ягод и сливочного крема.

— Ваши торты достойны королевских торжеств.

— К слову, один из моих любимых тортов — «Наш папа — король». Ко мне обратилась жена юбиляра с просьбой сделать оригинальный торт на 50-летие мужа. Хотелось сделать что-то необычное и запоминающееся. Я предложила сделать торт «Наш папа — король». Короля решили посадить на трон. А раз папа — король, следовательно, и все члены семьи — королевские персоны.

Я попросила прислать фотографии детей и самой заказчицы в шутливых коронах, перенесла их фото на съедобную вафельную бумагу. Над тортом работала долго. Чертежи для трона, расчет прочности конструкции, изготовление, сборка — все это филигранная работа. Дети визжали от восторга, увидев свои фотографии в золоченых рамочках с коронами на голове. Взрослые на время окунулись в сказку. Так создается праздник, который останется в памяти на всю жизнь.

Напомним, пирожное «Киевский каштан» от Елены Так с первого взгляда трудно отличить от настоящего каштана.

Ранее кондитер Наташа Туфэйл рассказала «ФАКТАМ» о самом необычном торте в виде кубика Рубика.

Фото из альбома Елены Так

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