Зажги свечу: в Киеве ко Дню памяти жертв голодоморов пройдут поминальные мероприятия

Общество и люди

В Киеве ко Дню памяти жертв голодоморов, который в этом году отмечают в субботу, 23 ноября, состоятся поминальные мероприятия. В пятницу, 22 ноября, в 18:00 на верхней площадке станции метро «Дорогожичи» запланирован перфоманс «Те, кто блуждает», который в прошлом году презентовали в Национальном музее «Мемориал жертв Голодомора» вместе со студией Veritas в рамках чествования 85-й годовщины Голодомора. В основе сценария — показания очевидцев Голодомора из архива Мемориала и книги «33-й: голод. Народная Книга-Мемориал». Вход свободный.

В Городской специализированной молодежной библиотеке «Молодая гвардия» до 30 ноября пройдет выставка-реквием «Не погаснет в сердце памяти свеча», в Государственном архиве Киева до 29 ноября — выставка архивных документов «Ко Дню памяти жертв Голодомора 1932−1933 годов в Украине».

Кроме того, в ноябре в коммунальных кинотеатрах города запланированы показы документальных фильмов: режиссера Олеся Янчука «Голод-33» (1991) по мотивам повести Василия Барки «Желтый князь» и документальной ленты режиссера и писательницы Анны Гон «Жернова» (2008). Для школьников организуют тематические уроки, экскурсии в Национальный музей «Мемориал жертв голодоморов».

В память о жертвах Голодомора 1932−1933 годов — геноцида украинского народа и массового голода 1921−1923, 1946−1947 годов, в столице 23 ноября, в субботу, проведут траурные мероприятия на территории Национального музея «Мемориал жертв Голодомора» (улица Лаврская, 3); на территории Киева приспустят государственные флаги Украины, в храмах проведут панихиды по умершим в годы голодоморов. Кроме того, ограничат проведение развлекательных мероприятий и внесут изменения в программы коммунальных средств массовой информации, проведут тематические выставки и традиционную акцию «Зажги свечу».

23 ноября в 16:00 объявят минуту молчания в память о жертвах голодоморов, в это время каждый желающий может зажечь на подоконнике в своем доме свечу.

В Украине террор голодом на селе — это карательно-репрессивная акция, направленная на усмирение крестьянства, уничтожение самостоятельных хозяйств. Голодомору предшествовала насильственная коллективизация селянских хозяйств, раскулачивание крестьян, масштабная хлебозаготовительная кампания. Террор был целенаправленной политикой сталинского правительства с 1928 года.

В пик Голодомора ежеминутно умирали 24 украинца и за короткий срок погибло более трех миллионов человек. Десятилетиями правда о Голодоморе в советской Украине замалчивалась, к исследованиям этой трагедии приступили лишь в конце 80-х годов прошлого века.

Традицию зажигать свечу в окне в 16:00 в память о миллионах украинцев, погибших от голода, предложил исследователь Голодомора Джеймс Мейс.

В связи с проведением массовых мероприятий в столице 23 ноября изменится движение пассажирского транспорта с 13:00 до 15:00:

- автобусы №№ 24, 62 будут курсировать от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне и Ботсада до стадиона «Динамо» имени В. Лобановского;

- автобус № 114 — на участках от улицы Милославсокй до Почтовой площади и от Центрального ж/д вокзала до Софийской площади.

С 16:00 до окончания мероприятий:

- троллейбус № 38 будет ходить от станции метро «Выдубичи» до бульвара Л. Украинки (до улицы Новогоспитальной);

- автобус № 24 — от Центрального ж/д воказала до улицы Грушевского по обычному маршруту, далее по улицам Московской, Цитадельной, Лаврской, мимо Национального музея истории Украины во Второй мировой войне;

- автобус в режиме маршрутного такси № 520 — от станции метро «Выдубичи», по Железнодорожному шоссе, через Лыбедскую площадь, улицы Б. Васильковскую, Коновальца, М. Заднепровского, Генерала Алмазова, Цитадельную, Лаврскую, мимо Национального музея истории Украины во Второй мировой войне;

- автобус в режиме маршрутки № 470 — по улице Ягодной, проспекту Науки, бульварам Дружбы народов, Леси Украинки, улицам Генерала Алмазова, Цитадельной, Лаврской до Национального музея истории во Второй мировой войне.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что 28 ноября на экраны украинских кинотеатров выйдет исторический триллер о Голодоморе. Фильм «Цена правды» посвящен британскому журналисту Гарету Джонсу — разоблачителю ужасов советской эпохи, в том числе и Голодомора 1932−1933 годов.

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