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Мать три года искала сына: все это время его труп лежал на полу у него в квартире (фото)
Ветеран военно-морских сил США Рональд Уэйн Уайт перестал выходить на связь со своей матерью Дорис Стивенс три года назад. Мать и сын виделись не слишком часто. Они жили в разных штатах: он — в Техасе, она — на острове Лонг-Айленд в Нью-Йорке. Кроме того, Рональд часто путешествовал. Тем не менее он всегда звонил матери по два раза в месяц — даже, если находился за границей.
Последний раз они общались в ноябре 2016 года. Рональд купил дом на Филиппинах и собирался туда переезжать, но сказал матери, что отложит отъезд до выборов президента. Потом Дорис думала, что он, видимо, слишком занят переездом. В конце концов женщина забеспокоилась. А после того, как в апреле 2017 года Дорис не смогла дозвониться ему на его день рождения, она обратилась в полицию. Там ей заявили, что ничего не могут поделать — Уайт совершеннолетний, он много путешествует и регулярно оплачивает коммунальные услуги.
Мужчина развелся с женой 20 лет назад и практически не общался с ней и со своими двумя взрослыми детьми. Никто не знал о его месте нахождения. Дорис подумывала о том, чтобы нанять частного детектива, но ей это оказалось не по карману. Она навела справки, но оказалось, что сын сменил квартиру, а его нового адреса она не знала.
Как пишет издание People, на днях управляющие дома в пригороде Далласа, где перед смертью проживал Уайт, решили проверить квартиры, жители которых по каким-то причинам не пользуются водой. При проверке большинство таких квартир оказались пустыми, но в жилище Рональда нашли его практически полностью разложившийся труп: он лежал на полу кухни.
Как утверждают эксперты, мужчина умер три года назад. На момент смерти ему был 51 год. В последние годы Уайт был болен диабетом. На новую квартиру, судя по дате рецепта, найденного в его квартире, он переехал менее, чем за две недели до смерти. Судя по всему, мужчине внезапно стало плохо, он упал со стула и умер.
Шокированная Дорис не может понять, как смерть ее сына могла остаться незамеченной для окружающих. Его машина стояла на публичной стоянке, покрытая пылью. В его угловой квартире были герметически закрыты окна: соседи утверждают, что не ощущали никаких подозрительных запахов. Оплата коммунальных услуг автоматически осуществлялась с его банковского счета.
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