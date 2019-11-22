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На Полтавщине мужчина изрезал ножом супружескую пару: первые детали кровавого инцидента
Врачи Кобелякской центральной районной больницы на Полтавщине борются за жизнь супружеской пары из поселка городского типа Белики. 40-летний мужчина и его 42-летняя жена были доставлены утром в медучреждение с тяжелыми ножевыми ранениями грудной клетки и брюшной полости. Ранее в Кракове ударили ножом в спину 20-летнего украинского студента.
— Женщина еще находится в операционной, ее супруг прооперирован и переведен в реанимацию. Состояние обоих критическое, — сообщила «ФАКТАМ» пресс-офицер отдела коммуникаций ГУ НП в Полтавской области Полина Ларина. — Известно, что утром в дом потерпевших пришел их 34-летний товарищ, житель Беликов. Каким образом у него оказался в руках нож, следователи не уточняют. Но он искромсал сначала хозяина, затем — хозяйку. Причина преступления — личные мотивы.
Подозреваемый в покушении на убийство двух человек задержан по горячим следам. С ним работают следователи. Решается вопрос об открытии в отношении него уголовного производства.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в поселке Козелец Черниговской области мужчина ворвался в районное отделение РАГС и набросился с ножом на сотрудницу. Женщина получила десять ножевых ран.
А в Одесской области нарушитель границы при задержании напал с ножом на участкового инспектора пограничной службы.
Фото — сайт ГУНП в Полтавской области
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