Происшествия

Еще один обыск в Одессе: силовики пришли в морской торговый порт

Пятница, 22 ноября, стала поистине черной для ряда крупных чиновников в Одессе. Напомним, сотрудники СБУ, Государственного бюро расследований, а также Генеральной прокуратуры приняли участие в следственных мероприятиях, в частности, в юридическом и финансовом департаментах мэрии.

Кроме того, следователи СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры при оперативном сопровождении работников главка по борьбе с коррупцией и оргпреступностью проводят ряд обысков на территории и в помещениях Одесского морского торгового порта и Одесском филиале ГП «Администрация морских портов Украины».

«Разоблачена финансовая сделка, совершенная при реконструкции причала № 7 Одесского морского порта, во время которой государству причинен ущерб на сумму более 54 млн гривен. По версии следствия, должностные лица государственного предприятия, вероятно по предварительному сговору с другими лицами, перечислили указанные выше средства на счета украинского субъекта хозяйственной деятельности — за выполнение определенных видов работ. Впоследствии, путем заключения ряда фиктивных договоров, указанные средства были перечислены на счета предприятий с признаками фиктивности, а в дальнейшем распределены между участниками преступной схемы. А вот работы по реконструкции причала № 7 Одесского порта фактически не выполнены», — сообщили в Генпрокуратуре.

Досудебное расследование продолжается, проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершения преступления, привлечения виновных к ответственности и обеспечения возмещения убытков.

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