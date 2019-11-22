24.05 / 24.27 26.51 / 26.88
Киев: -5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Скучно и неинтересно: Андрей Данилко разозлился на участников «Х-фактора»

19:00 22 ноября 2019 63
Х-фактор&nbsp;— судьи Андрей Данилко, Настя Каменских, Оля Полякова, Игорь Кондратюк
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

В субботу, 23 ноября, состоится финальный эфир тренировочного лагеря популярного вокального шоу «Х-фактор» (СТБ). За места в прямых эфирах будут сражаться 24 участника. Лишь 12 из них уже через неделю будут выступать на сцене шоу.

— Подготовка к прямым эфирам идет полным ходом, — сказал «ФАКТАМ» музыкальный продюсер «Х-фактора» Вадим Лисица. — Я работаю над этим проектом уже второй год подряд и отмечаю, как растет уровень наших участников. Еще на этапе кастингов я им говорил, что выход на сцену — момент, который надо использовать по максимуму — достать свой х-фактор и показать судьям. Еще немного, и мы узнаем имена счастливчиков, которым это удалось.

В финале тренировочного лагеря судьи узнают, какие категории участников им достались. Еще на кастингах сразу несколько членов жюри заявили о желании работать с парнями. А Оля Полякова, порадовавшая поклонников своим новым клипом, давно говорит, что мечтает заниматься более опытными участниками — категорией «30+».

— У наших взрослых людей нет героев, — сказала Оля. — Почему все ходят на концерты Олега Винника? Потому что он такой один! Тогда надо дать этих героев стране, и взять их именно из категории «30+». И если мне не дадут эту группу — поубиваю!

Правда, в финальном эфире будут и конкурсанты, чье выступление вызовет бурю негативных эмоций у сдержанного Андрея Данилко.

— Это скучно и неинтересно! — сказал Андрей одной из участниц. - Сейчас требования возрастают, а она, по моему мнению, не справилась с заданием вообще.

Игорь Кондратюк тоже настроен решительно и уверен, что жалеть конкурсантов категорически нельзя.

— Я понимаю, что участники сидят на этих стульчиках и ждут нашего решения, как на раскаленной сковородке, — уверен судья. — Но мне нужны бойцы, те, с кем я выиграю этот сезон!

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что Игорь Кондратюк признался, почему он возлагает большие надежды на прямые эфиры «Х-фактора».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

в Торезе взорвали табачного короля

В сети сообщили об убийстве табачного короля под Донецком (фото, видео)

День сына

День сыновей 2019: красивые открытки и поздравления

Песня, а не пенсия

Добавят до 40% от минималки: стало известно, кому в Украине должны каждый месяц пересчитывать пенсии

Анна Богачева

После проекта не хотела выходить на улицу: шокирующие признания участницы «Зважених та щасливих» (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер