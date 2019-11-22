- 19:00 Скучно и неинтересно: Андрей Данилко разозлился на участников «Х-фактора»
- 18:57 Жуткое ЧП в Запорожье: мужчина заживо сгорел в палатке с овощами
- 18:56 Курс доллара упал накануне выходных: сколько стоит валюта
- 18:28 Крушение танкера Delfi: содержание нефтепродуктов в море зашкаливает
- 18:26 Суд принял решение по апелляции экс-бойцов "Торнадо"
- 18:19 Стрельба, погоня, 10 разбитых авто: в сети сообщили о спецоперации в Днепре
- 18:05 Еще один обыск в Одессе: силовики пришли в морской торговый порт
- 17:58 Депутат заявила о протягивании «поправки Геруса» через комитет с нарушением регламентных норм
- 17:48 На Донбассе погиб командир батареи: фото и имя офицера
- 17:45 Бил женщин в лицо: задержанный в Днепре мужчина сделал шокирующее заявление в суде
- 17:38 В мэрию Одессы пришли с обысками: источник раскрыл детали
- 17:31 Крушение танкера Delfi: место происшествия сняли с дрона
Скучно и неинтересно: Андрей Данилко разозлился на участников «Х-фактора»
В субботу, 23 ноября, состоится финальный эфир тренировочного лагеря популярного вокального шоу «Х-фактор» (СТБ). За места в прямых эфирах будут сражаться 24 участника. Лишь 12 из них уже через неделю будут выступать на сцене шоу.
— Подготовка к прямым эфирам идет полным ходом, — сказал «ФАКТАМ» музыкальный продюсер «Х-фактора» Вадим Лисица. — Я работаю над этим проектом уже второй год подряд и отмечаю, как растет уровень наших участников. Еще на этапе кастингов я им говорил, что выход на сцену — момент, который надо использовать по максимуму — достать свой х-фактор и показать судьям. Еще немного, и мы узнаем имена счастливчиков, которым это удалось.
В финале тренировочного лагеря судьи узнают, какие категории участников им достались. Еще на кастингах сразу несколько членов жюри заявили о желании работать с парнями. А Оля Полякова, порадовавшая поклонников своим новым клипом, давно говорит, что мечтает заниматься более опытными участниками — категорией «30+».
— У наших взрослых людей нет героев, — сказала Оля. — Почему все ходят на концерты Олега Винника? Потому что он такой один! Тогда надо дать этих героев стране, и взять их именно из категории «30+». И если мне не дадут эту группу — поубиваю!
Правда, в финальном эфире будут и конкурсанты, чье выступление вызовет бурю негативных эмоций у сдержанного Андрея Данилко.
— Это скучно и неинтересно! — сказал Андрей одной из участниц. - Сейчас требования возрастают, а она, по моему мнению, не справилась с заданием вообще.
Игорь Кондратюк тоже настроен решительно и уверен, что жалеть конкурсантов категорически нельзя.
— Я понимаю, что участники сидят на этих стульчиках и ждут нашего решения, как на раскаленной сковородке, — уверен судья. — Но мне нужны бойцы, те, с кем я выиграю этот сезон!
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что Игорь Кондратюк признался, почему он возлагает большие надежды на прямые эфиры «Х-фактора».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Добавят до 40% от минималки: стало известно, кому в Украине должны каждый месяц пересчитывать пенсии
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!