Скучно и неинтересно: Андрей Данилко разозлился на участников «Х-фактора»

Шоу-бизнес

В субботу, 23 ноября, состоится финальный эфир тренировочного лагеря популярного вокального шоу «Х-фактор» (СТБ). За места в прямых эфирах будут сражаться 24 участника. Лишь 12 из них уже через неделю будут выступать на сцене шоу.

— Подготовка к прямым эфирам идет полным ходом, — сказал «ФАКТАМ» музыкальный продюсер «Х-фактора» Вадим Лисица. — Я работаю над этим проектом уже второй год подряд и отмечаю, как растет уровень наших участников. Еще на этапе кастингов я им говорил, что выход на сцену — момент, который надо использовать по максимуму — достать свой х-фактор и показать судьям. Еще немного, и мы узнаем имена счастливчиков, которым это удалось.

В финале тренировочного лагеря судьи узнают, какие категории участников им достались. Еще на кастингах сразу несколько членов жюри заявили о желании работать с парнями. А Оля Полякова, порадовавшая поклонников своим новым клипом, давно говорит, что мечтает заниматься более опытными участниками — категорией «30+».

— У наших взрослых людей нет героев, — сказала Оля. — Почему все ходят на концерты Олега Винника? Потому что он такой один! Тогда надо дать этих героев стране, и взять их именно из категории «30+». И если мне не дадут эту группу — поубиваю!

Правда, в финальном эфире будут и конкурсанты, чье выступление вызовет бурю негативных эмоций у сдержанного Андрея Данилко.

— Это скучно и неинтересно! — сказал Андрей одной из участниц. - Сейчас требования возрастают, а она, по моему мнению, не справилась с заданием вообще.

Игорь Кондратюк тоже настроен решительно и уверен, что жалеть конкурсантов категорически нельзя.

— Я понимаю, что участники сидят на этих стульчиках и ждут нашего решения, как на раскаленной сковородке, — уверен судья. — Но мне нужны бойцы, те, с кем я выиграю этот сезон!

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что Игорь Кондратюк признался, почему он возлагает большие надежды на прямые эфиры «Х-фактора».

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