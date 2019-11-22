Политика

Гончарук привез два соглашения с ЕБРР на 900 миллионов евро на реконструкцию украинских дорог

В пятницу, 22 ноября, премьер-министр Украины Алексей Гончарук принял участие в Инвестиционном саммите стран-членов Восточного партнерства, который состоялся в Лондоне. Во время его проведения глава украинского правительства подписал два соглашения о сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития о выделении Украине 900 миллионов евро на реконструкцию и строительство новых дорог. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал на своей странице в Facebook.



«Возвращаемся из Лондона с двумя важными документами на 900 млн евро на строительство и реконструкцию дорог. А это 340 километров в пяти областях. Подписал сегодня Финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком и Меморандум о взаимопонимании между правительством и ЕБРР о совместной реализации проекта. Оба документа на сумму по 450 млн евро — в общем 900 млн евро», — сообщил Алексей Гончарук.

Премьер-министр также рассказал, на реализацию каких именно инфраструктурных проектов будут направлены указанные средства.

«На реконструкцию трассы Киев-Одесса в Черкасской, Николаевской и Одесской областях, а также строительство северного участка объездной дороги вокруг Львова. Уже через три года трасса Киев-Одесса станет первым автобаном европейского уровня по всей протяженности», — подчеркнул Гончарук.

Напомним, что накануне премьер-министр Украины представил нового руководителя «Укравтодора». Им стал народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Кубраков. По словам Гончарука, такое кадровое решение связано с тем, что в следующем году Украина будет много тратить на ремонт украинских дорог, а для этого «Укравтодору» нужен профессиональный и честный руководитель.

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