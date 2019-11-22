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- 20:52 Хет-трик Мораеса принес «Шахтеру победу над «Львовом»: видеообзор матча чемпионата Украины
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Хет-трик Мораеса принес «Шахтеру победу над «Львовом»: видеообзор матча чемпионата Украины
В пятницу, 22 ноября, поединком на стадионе «Металлист» в Харькове, в котором болельщики увидели пять голов, стартовала программа 15-го тура чемпионата Украины по футболу.
Чемпионат Украины. 15-й тур
«Шахтер» (Донецк) — «Львов» — 4:1 (Мораес, 11, 53, 77, с пенальти, Патрик, 85 — Татарков, 25). Молодежные составы — 2:0.
«Шахтер»: Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко (Дентиньо, 46), Патрик, Маркос Антонио (Майкон, 81), Тете, Коноплянка (Коваленко, 71), Мораес.
Матчу в Харькове, в котором горняки не могли рассчитывать на не совсем здоровых Марлоса и Хочолаву, а также на дисквалифицированного на один матч за неприличный жест в сторону болельщиков «Динамо» Тайсона, предшествовала акция «Нет расизму!» (инициативу премьер-лиги поддержат перед всеми поединками 15-го тура).
«Шахтер» благодаря голу лучшего бомбардира УПЛ Мораеса быстро повел в счете, но подопечные Егише Меликяна усилиями Татаркова вскоре отыгрались («оранжево-черные» не пропускали в чемпионате страны с 14 сентября, когда одолели «Зарю» — 4:3).
После перерыва португальский наставник «оранжево-черных» Луиш Каштру бросил в бой вместо опорного полузащитника Степаненко нацеленного на атаку Дентиньо, и чемпион Украины в итоге прогнозируемо довел дело до победы. Отметим, что автор хет-трика Мораес (на фото) с 14 мячами упрочил свое лидерство в гонке бомбардиров УПЛ.
1:0 Мораес (11-я мин.)
1:1 Татарков (25-я мин.)
2:1 Мораес (53-я мин.)
3:1 Мораес (77-я мин., с пенальти)
4:1 Патрик (85-я мин.)
Кстати, «Шахтер» не только увеличил отрыв от ближайшего преследователя в премьер-лиге до 15 очков, но и довел свою беспроигрышную серию в чемпионате страны до 44 (!) матчей. Так уж совпало, что следующую игру УПЛ против «Мариуполя» из-за перебора желтых карточек пропустят Мораес и Патрик. Просто совпало, наверное?..
Напомним, что во вторник, 26 ноября, команде Луиша Каштру предстоит гостевой поединок Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (в родных стенах горняки уступили команде Хосепа Гвардиолы — 0:3).
Положение команд:
1. «Шахтер» — 43 очка (15 матчей);
2. «Заря» — 28 (14);
3. «Десна» — 27 (14);
4. «Динамо» — 27 (14);
5. «Александрия» — 24 (14);
6. «Мариуполь» — 17 (14);
7. «Олимпик» — 14 (14);
8. «Колос» — 14 (14);
9. «Днепр-1» — 12 (14);
10. «Карпаты» — 11 (14);
11. «Львов» — 11 (15);
12. «Ворскла» — 8 (14).
Бомбардиры: 14 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 8 — Богдан Леднев («Заря»); 6 — Артем Беседин («Динамо»), Тайсон, Марлос (оба — «Шахтер»), Александр Филиппов («Десна»); 5 — Дмитрий Хлебас («Десна»), Виктор Цыганков («Динамо»), Владлен Юрченко («Заря»).
В 15-м туре УПЛ также сыграют: «Александрия» — «Заря», «Днепр-1» — «Ворскла» (24 ноября), «Карпаты» — «Олимпик», «Колос» — «Десна» и «Динамо» — «Мариуполь»
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире матч «Динамо» — «Мариуполь».
Фото ФК «Шахтер»
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