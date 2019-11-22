Наступил знак Стрельца: кто эти люди и чего им ожидать

Стиль жизни

23 ноября с вхождением Солнца в новое созвездие зодиакального круга в свои права вступает знак Стрельца. Что представляют собой рожденные под ним люди и что их ждет в ближайшем будущем, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок.

— Стрелец — девятый знак Зодиака, его стихия — огонь, что весьма красноречиво его характеризует, — говорит Валентина. — Стрельцы активны, любопытны и непоседливы, они стремятся к новым впечатлениям и ощущениям, поэтому любимым видом отдыха считают путешествия, в которых все это можно получить. Общительность, искренность и открытость — качества, которыми обладает этот знак, привлекают к ним людей. Правда, удержать рядом с собой они могут далеко не всех, не имея возможности ежедневно удивлять своих приятелей, привыкших к ним, как к перманентному «фейерверку». Впрочем, Стрельцов это не сильно огорчает — они тут же обзаводятся новыми друзьями: с их жизнелюбием и остроумием это совсем не сложно.

— Какие основные черты характера Стрельцов?

— Стрельцы честны и прямолинейны, в погоне за справедливостью они часто говорят правду в лицо, невзирая на лица и должности, при этом зачастую — совершенно того не желая — обижают окружающих людей, за что их считают грубыми и нетактичными. Больше всего представители знака не любят рутинную и монотонную работу, они готовы даже землю копать, а вот сидеть на месте и перебирать бумажки точно не станут. Стрельцы выбирают профессии с риском, творчеством и поисками, а еще они обладают мощным даром убеждения, неудивительно, что среди них много священников, преподавателей, издателей, журналистов и сыщиков. Под знаком Стрельца родились такие знаменитости, как Уинстон Черчилль, Эдит Пиаф, Фрэнк Синатра, Тина Тернер, Джанни Версаче, Джейн Биркин, Брэд Питт.

— Какими качествами обладают мужчины-Стрельцы?

— Они всегда находятся в центре внимания: шумные, громогласные, заразительно смеющиеся — не заметить их просто невозможно. Мужчины, родившиеся под этим знаком, слывут баловнями судьбы — и профессиональные достижения, и любовные победы даются им легко, как будто бы играючи. Стрельцы склонны к риску, в результате чего, как правило, оказываются в выигрыше. На любой работе мужчины этого знака являются незаменимыми: они готовы действовать, невзирая ни на какие обстоятельства, чаще других проявляют инициативу и с энтузиазмом берутся за любое дело, которое поручает им начальство. Из-за такого поведения окружающие часто считают Стрельца карьеристом и подпевалой руководства, но на самом деле это не так — просто для него любое действие лучше бездействия.

Отдельная тема — гипервлюбчивость мужчины-Стрельца — он в буквальном смысле слова не может пропустить ни одной мало-мальски симпатичной юбки. Женщине, решившей разделить с ним свою жизнь, придется несладко: количество его измен будет зашкаливать не только возможные, но и невозможные пределы. Сами о себе они могут сказать цинично, но точно: «Я с одной девчонкой больше двух недель не гуляю — ноги устают». Свои приключения мужчины знака объясняют поисками идеала, который почему-то так и не могут найти до конца своей жизни.

— Женщины-Стрельцы тоже настолько… полигамны?

— Многие из них действительно рассматривают любовь и секс как развлечение, в котором стараются себе не отказывать. Для женщины-Стрельца такие нежные чувства — всего лишь способ ощутить полноту бытия, из них она старается извлечь максимум наслаждения. Мужчина, встретив представительницу знака, бывает уверен в том, что нашел свой идеал, и зачастую это действительно так. Тем более, что дама-Стрелец, как никакой другой знак, может убедить влюбленного в нее мужчину, что мечтала о нем всю свою жизнь. Они воздействуют на мужчин как шампанское: пузырьки «бьют» в нос и кружится голова. Вот только чувства самих Стрельцов выветриваются из их головы — и души — так же быстро как шампанское: казалось, еще вчера она его обожала и называла «мужчиной своей мечты», а сегодня смотрит на него равнодушно и даже слегка презрительно. Женщины-Стрельцы категорически не умеют флиртовать — о том, что мужчина пришелся ей по душе, она скажет ему прямо.

Женщина-Стрелец — натура свободная и независимая, она терпеть не может, когда ею командуют и, уж тем более, помыкают, — рискнувший сделать это человек может нарваться на серьезный отпор. Пресловутое общественное мнение не имеет для такой женщины никакого значения, она предпочитает жить собственным умом. В профессиональных вопросах она весьма креативна и буквально фонтанирует новыми идеями, за реализацию которых берется с энтузиазмом, правда, не всегда доводит их до логического конца. Впрочем, лень Стрельцам не свойственна — по своей природе они, скорее, трудоголики, и бросают на полпути только те занятия, к которым теряют интерес. Женщины этого знака также чересчур прямолинейны — они не только открыто говорят о собственных недостатках, но указывают на них другим, что далеко не всем нравится.

— Что ждет Стрельцов в ближайшее время?

— С одной стороны, созвездие покинет его покровитель, планета любви и успеха Юпитер, который перейдет в знак Козерога. Однако его помощи Стрельцы лишатся не сразу: Юпитер — очень большая планета, поэтому еще пару месяцев будет содействовать своим подшефным. С другой стороны, и это очень приятно, в начале января представители знака, наконец-то, избавятся от безденежья, которое преследовало их последние десять месяцев, и они наконец-то смогут расслабиться и перевести дух. Ну, в новом — 2020 году — звезды рекомендуют Стрельцам жить по принципу: полюбить — так королеву, проиграть — так миллион. Не стоит мелочиться ни в работе, ни в любви.

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