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Женщинам рекомендовали как можно реже смотреться в зеркало: названа причина
Сокращение количества осмотров своего отражения в зеркале благоприятно действует на женщин в психологическом аспекте — в частности, у них повышается самооценка и снижается недовольство внешним видом. К такому выводу пришли исследователи из Университета штата Флорида, говорится в статье в издании Medicalxpress.
«Женщины, обеспокоенные своей внешностью, могут повысить свою самооценку, уменьшив некоторые виды поведения, конкретно проверку зеркал», — констатировали ученые.
Исследователи установили, что в общей сложности существует 14 видов поведения, связанных с внешностью, в том числе тщательное осматривание кожи, волос, тела, а также маскировку некоторых аспектов внешности и сравнивание своего внешнего вида с видом других людей. Специалисты наблюдали за тем, как проявляются данные аспекты у группы испытуемых женщин.
После этого они сообщили участницам, какие виды поведения, связанные с внешностью, им свойственны, а также дали рекомендации по их корректировке. В частности, те женщины, которые проводили у зеркала много времени, получили совет делать это реже. Напоминания с этим советом они получали в течение нескольких недель по смс.
В результате, сообщили ученые, «женщины, которые сократили количество проверок своей внешности, показали значительное снижение психологических проблем, связанных с оценкой внешнего вида».
«Мы обнаружили, что по сравнению с группой, которую не просили изменить свое поведение, ограничение такого поведения, как осмотр в зеркале, уменьшало проблемы с внешностью, неудовлетворенность телом, депрессию, социальную тревогу и неадекватные убеждения о собственной внешности», — приводится мнение авторов работы.
Специалисты полагают, что такой же подход к проблеме может быть эффективен и для мужчин, которым также не дает покоя их внешний вид.
Ранее «ФАКТЫ» писали о другой рекомендации ученых для женщин: им нужно обязательно имитировать оргазм.
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