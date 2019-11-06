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Женщинам нужно обязательно имитировать оргазм: ученые назвали причину
Исследователи из Университета Техаса в США опросили 998 женщин и пришли в результате к удивительному выводу о пользе оргазма. Оказывается, женщинам обязательно нужно имитировать оргазм, если они хотят испытать его в реальности, пишет «Медикфорум».
Исследование показало, что те дамы, которые занимаются имитацией оргазма в попытке испытать это ощущение самостоятельно, чаще всего добиваются поставленной цели, по сравнению с теми, кто имеют такие же желание, но предпочитают своим партнерам не врать.
Как полагают исследователи, имитация оргазма как психологическая тренировка может быть полезной. Правда, если женщина занимается этим годами, и при этом же давно не сталкивалась с настоящим оргазмом, то это только вредит самим отношениям и удовлетворению женщины от интимной жизни.
Как это ни печально, но каждая третья женщина, принявшая участие в опросе, вообще никогда (!) не испытывала оргазма во время секса. Тем более важен метод, который показывает свою действенность — женщины могут имитировать оргазм, поскольку практика показывает, что это приблизит их к воплощению желаемого.
Также статистка показала, что более половины женщин регулярно имитируют оргазм. Для многих из них это способ пощадить самолюбие своего супруга или партнера, а также просто поскорее закончить не очень приятную для них, давно ставшую неприятной обязанностью половую близость. Иногда имитация оргазма говорит о том, что качество секса давно уже не удовлетворяет женщину. Опять-таки, она не хочет разговаривать об этом с мужчиной, чтобы пощадить его эго.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ученые разгадали тайну женского оргазма при помощи кроликов. В частности, исследователям из Университета Цинциннати и Йельского университета удалось выяснить некоторые подробности об эволюционной природе женского оргазма. В этом экспертам помогли кролики и антидепрессанты.
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