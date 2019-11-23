Ампутация руки позволила безнадежно больной раком девушке найти свою любовь и выйти замуж (фото)

Мир

У жительницы британского графства Кент Шэннон Линч выявили рак, когда ей было всего 15 лет. Синовиальная саркома образовалась у нее в локте. Девочка прошла курсы химио- и радиотерапии. В марте 2014 года ей сделали операцию. Но спустя три года опухоль снова вернулась. Чтобы остановить распространение рака и продлить жизнь Шэннон как можно дольше, врачи предложили ей ампутацию правой руки. И девушка согласилась. В августе 2017 года ей отрезали конечность. А в декабре 2018 года Шэннон начала общаться в интернете с другом ее брата — Эшли. В конце концов они встретились, и, как пишет изданиеMetro, это была взаимная любовь с первого взгляда.

Однако спустя три месяца после начала их романа врачи сообщили, что рак вернулся — на этот раз поразив легкие. И теперь в терминальной форме. Шэннон осталось жить менее года.

Узнав об этом, 18-летний Эшли пришел в дом к Шэннон пряча что-то за спиной. Это оказалось коробочкой с обручальным кольцом. «Он сказал, что хочет провести со мной остаток жизни, опустился на одно колено и попросил меня выйти за него замуж. Я сказала: „да“, пытаясь не расплакаться», — рассказала 21-летняя Шэннон. Она говорит, что, если бы не согласилась на ампутацию руки, то никогда бы не познакомилась с Эшли и не стала бы невестой. Операция подарила ей драгоценное время.

На свадебной церемонии британка была в белом платье и парике, так как потеряла собственные волосы в ходе лечения.

«Моя свадьба — это все для меня… Не важно, как долго я с ним, пока мы вместе — мы счастливы», — сказала невеста.

Сейчас девушка проходит очередной курс химиотерапии в попытке хоть немного продлить свою семейную жизнь. Они с Эшли стараются извлечь все самое лучшее из того короткого отрезка времени, который был им отведен. И стараются не думать о будущем, наслаждаясь настоящим.

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