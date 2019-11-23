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Умер один из лучших характерных актеров Голливуда (фото)
В Лос-Анджелесе в возрасте 80 лет скончался известный американский актер Майкл Джей Поллард. Смерть наступила в среду, 20 ноября, в результате внезапной остановки сердца. Поллард находился в медицинском центре им. Рональда Рейгана. За свою долгую карьеру актер сыграл в кино несколько десятков ролей. Всемирную известность ему принесла криминальная драма «Бонни и Клайд».
Майкл Джон Поллак (настоящее имя актера) родился 30 мая 1939 года в штате Нью-Джерси. Его родители были поляками. Им удалось дать сыну образование. Обучение актерскому мастерству Майкл проходил в Нью-Йорке.
Его дебют состоялся в 1959 году в популярном телесериале «Альфред Хичкок представляет». Поллард сыграл небольшую роль в одном из эпизодов. Спустя три года режиссер Мартин Ритт снял Майкла в художественном фильме. Это была картина «Приключения молодого человека».
Прорыв в карьере актера наступил лишь спустя 10 лет. В 1972 году на экраны вышла драма «Бонни и Клайд» Артура Пенна. Главные роли в этой картине, которая приобрела статус культовой, исполнили Уоррен Битти и Фэй Данауэй. Но зрители и критики также отметили блестящую игру актеров второго плана. В их числе были Майкл Джей Поллард, Джин Хэкмен и Эстель Парсонс. Все пятеро были номинированы на «Оскар», но премия досталась только Парсонс. Поллард также номинировался на «Золотой глобус» и BAFTA, которую получил как лучший дебютант.
После этого он был обречен играть характерные роли второго плана. Лишь однажды Полларду досталась главная роль — в вестерне «Маленький грязный Билли» он сыграл легендарного бандита Билли Кидда.
К числу наиболее популярных картин с участием Полларда относятся «Четыре всадника Апокалипсиса», «Малыш Фаусс и Большой Хэлси», «Мелвин и Говард», «Роксанна», «Американская готика», «Новая рождественская история», «Танго и Кэш», «Дик Трейси», «Доля секунды», «Дом 1000 трупов».
Многие коллеги восторгались талантом Полларда и его чувством юмора. Известный актер Майкл Джей Фокс признался, что специально изменил свое второе имя с Эндрю на Джей в честь Полларда.
Актер был женат на Бет Хоуланд. У них родилась дочь Холли. Но брак оказался недолгим. Спустя восемь лет совместной жизни Поллард и Хоуланд расстались.
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