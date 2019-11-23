Уайлдер – Ортис: онлайн-трансляция чемпионского супербоя

Спорт

В ночь с субботы, 23 ноября, на воскресенье, 24 ноября, в Лас-Вегасе на ринге легендарной MGM Grand Arena пройдет бой за титул чемпиона мира по версии WBС в супертяжелом весе между обладателем титула американцем Деонтеем Уайлдером (41 победа, 40 из них — нокаутом, 1 ничья) и кубинцем Луисом Ортисом (31 победа, 26 из них — нокаутом, 1 поражение).

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ БОЯ, ЗА КОТОРОЙ ВЫ СМОЖЕТЕ СЛЕДИТЬ В ЭТОЙ НОВОСТИ.

Уйалдер легче почти на 11 кг

На финальном взвешивании перед боем весы под Уайлдером показали 96,56 кг, что 2,26 кг больше, чем в марте 2018-го. Что касается Ортиса, то кубинец «завесил» на 107,27 кг — это еще наименьший вес за последние четыре года.

Слова перед боем

Деонтей Уайлдер: «Меня ждет бой с Луисом Ортисом, и я горд тем, что это уже моя 10 защита титула. Многие думали, что я никогда не буду чемпионом, а я уже 10 раз буду защищать свой пояс. И хочется выиграть красиво. Победа — это всегда победа, но мне не нравится уходить с ринга без нокаута. Я — мастер нокаутов. Я не хожу вокруг и около, а просто нокаутирую соперника. Довольно просто.

Постоянно говорят о возрасте Ортиса. Но кому какое дело? Есть множество боксеров, которые выходили в ринг и показывали класс, будучи еще старше — к примеру, Бернард Хопкинс или Джордж Форман. Ортис говорит, что ему 40 лет, а если посмотреть на него — минимум 45. А может быть, все 50 лет. Но это не имеет значения. Пусть ему будет 99 лет, я все равно намерен побить его".

Луис Ортис: «Я не считаю, что Уайлдер меня нокаутировал. В том бою я просто смертельно устал, выдохся и лишился всех сил. Честно говоря, лучше бы нокаутированным, чем испытывать такую слабость.

При этом я осознаю силу соперника. Деонтей — лучший нокаутер дивизиона, но в этот раз я буду лучше готов физически. Уайлдер — лучший тяжеловес десятилетия, но только до тех пор, пока кто-нибудь его не побьет. У нас будет иная стратегия на бой, которую мы надеемся воплотить в жизнь. Будет ощутимая разница с первым поединком. У меня есть план, как отправить Уайлдера в нокаут, но я готов пройти и полную дистанцию«

Первый бой завершился нокаутом в 10-м раунде

В первом поединке между боксерами, который прошел 3 марта 2018 года, Уайлдер одержал победу техническим нокаутом в 10-м раунде после того, как Луис дважды побывал в нокдауне.

Уайлдер остается непобедимым, Ортис победил трех соперников

После очного поединка в марте 2018-го Деонтей провел два боя — в начале декабря 2018-го была зафиксирована ничья в противостоянии с британцем Тайсоном Фьюри, а в мае нынешнего года американец уже в первом раунде нокаутировал своего соотечественника Доминика Бризила.

Что касается Ортиса, то за это время Луис провел три боя — поединки с румыном Разваном Кожану в июле и американцем Трэвисом Кауффманом в декабре 2018-го завершились для соперников кубинца нокаутами, а победитель встречи с еще одним румыном Кристианом Хаммером был определен решением судей в пользу Луиса.

Букмекеры верят в Уайлдера

В предстоящем поединке букмекеры видят явным фаворитом американского непобедимого боксера. К примеру, аналитики «Фаворит Спорт» выставили коэффициент на победу Уайлдера 1,15, в то время как на успех его соперника дают 5,50 (ничья оценивается в 31,0). При этом на досрочную победу Деонтея дают 1,26 (победа по очкам — 6,0), досрочная победа Ортиса оценивается в 7,0 (победа по очкам — 15,0).

Гонорар Уайлдера — в два раза больше, чем у Ортиса

По данным Атлетической комиссии штата Невада, гонорар Деонтея Уайлдера за бой с Луисом Ортисом составит 3 миллиона долларов, кубинец получит 1,5 млн. При этом, как сообщает инсайдер Дэн Рафаэль, с учетом всех гарантированных выплат, в числе которых процент от продажи телеправ, билетов и т. д. , американец пополнит свой банковский счет на 20 млн «зеленых», Ортис — на 7 млн.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямой трансляции бой между Деонтеем Уайлдером и Луисом Ортисом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter