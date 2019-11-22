Непобедимый Мейвезер-младший объявил в возвращении в большой бокс (фото)

Спорт

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер-младший, который за годы блестящей профессиональной карьеры не проиграл ни одного из 50 боев (27 нокаутов!), анонсировал свое возвращение в большой бокс.

«Возвращаюсь с пенсии в 2020 году», — написал 42-летний боксер на своей странице в Instagram, сопроводив пост фото.

Напомним, что всего несколько дней назад Флойд Мейвезер-младший заявил, что не намерен снова выходить в ринг, поскольку за последние годы из-за тяжелых травм погибли многие бойцы. Дескать, здоровье дороже.

Отметим, что легендарный боксер и после завершения карьеры в 2015 году продолжает зарабатывать легкие деньги. К примеру, в августе 2017-го Флойд Мейвезер-младший на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе встретился со звездой UFC Конором Макгрегором, которого победил техническим нокаутом в 10-м раунде. За этот бой оба спортсмена заработали огромные деньги, но, естественно, большая часть гонорара досталась американцу.

А 31 декабря 2018-го в рамках шоу Rizin на «Сайтама Супер Арене» в Токио Мейвезер в первом раунде нокаутировал 20-летнего японца Теншина Насукаву, который выступает в кикбоксинге и смешанных единоборствах. За этот бой американец заработал 9 млн долларов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Флойда Мейвезера признали самой высокооплачиваемой знаменитостью по версии Forbes.

Фото Getty Images

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