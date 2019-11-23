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Происшествия

В аэропорту Львова произошло опасное ЧП с пассажирским самолетом: детали и фото

10:25 23 ноября 2019 397
аэропорт «Львов»
Инф. «ФАКТОВ»

В субботу, 23 ноября, в аэропорту «Львов» произошла нештатная ситуация. Ранее ЧП произошло в аэропорту Одессы.

Во Львове из-за сложных погодных условий — ветра и ледяного дождя — за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет авиакомпании МАУ, который направлялся в Киев (рейс PS034). Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Инцидент произошел около 7 часов утра.

Пассажиры и багаж эвакуированы, пострадавших нет. С пассажирами работает представитель авиакомпании.

Аэропорт планирует возобновить работу после полудня.

Как сообщил в Facebook депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич, из-за непогоды во Львове не может приземлиться самолет из Стамбула, который уже некоторое время делает круги над аэропортом.

А самолет из Египта, вместо посадки во Львове, направили сразу в Киев.

Напомним, в аэропорту Одессы совершил экстренную посадку самолет Turkish Airlines. Одна из пассажирок поделилась своими воспоминаниями о происшествии.

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