Происшествия

Почти ничего не осталось: у известного ветерана АТО сгорел дом (фото)

У ветерана АТО с позывным «Дансер», инспектора патрульной полиции Василия Коряка в ночь на субботу, 23 ноября, сгорел дом. Об этом в Facebook сообщил его друг Мартин Брест, отметив, что причина пока неизвестна.

По словам жены Коряка Оксаны, все произошло очень быстро. Семья не пострадала, но дома нет.

«И к пожарным дозвонились только через 15 минут. Занято было все время. И приехали только через минут 30−40. Ночью все были на адреналине, а сейчас аж сердце тепается», — написала Виктория Рудик.

На беду, постигшую семью, отозвались множество неравнодушных. Люди просили номер карты, узнавали, что нужно, размеры одежды.

Жена Коряка поблагодарила всех, кто поддержал семью в трудную минуту.

Сам хозяин дома Василий Коряк написал, что причина, скорее всего в замыкании проводки в сарае, который был пристроен к дому.

«Когда я выскочил, уже ничего не смог сделать со своими тремя огнетушителями. Не диверсия и не поджог, точно. Документы, оружие, какую-то часть вещей тоже вынесли. Машины успели отогнать. Живем у родителей (соседний дом), еда и одежда есть», — пишет полицейский.

Напомним, неделю назад в Авдеевке (Донецкая область) из-за обстрелов боевиков полностью сгорел двухэтажный дом, принадлежавший гражданским лицам. А месяц назад в селе Ракитное Ровенской области во время пожара в частном доме погиб пятилетний мальчик.

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