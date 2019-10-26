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Происшествия

Страшная трагедия под Ровно: во время пожара сгорел 5-летний мальчик (видео)

19:51 26 октября 2019 507
тушение пожара
Инф. «ФАКТОВ»

В селе Ракитное Ровенской области во время пожара в частном доме погиб пятилетний мальчик. Об этом сообщили в областном управлении ГСЧС. Ранее под Одессой 5-летний ребенок сгорел в стоге сена.

Ровенские спасатели прибыли на пожар очень быстро, но к сожалению, трагедии не удалось избежать.

По предварительной информации, мальчик играл спичками, залез на чердак, где было много горючих материалов (солома, дрова, вещи домашнего обихода) и нечаянно поджег все. Очевидно, ребенок испугался огня и спрятался в угол чердака.

Спастись у мальчика шансов практически не было.

«ФАКТЫ» сообщали о пожаре в палаточном детском лагере в Хабаровском крае России, в результате которого погиб школьник.

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