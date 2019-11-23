24.04 / 24.27 26.50 / 26.88
Киев: -9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Открытый Герусом импорт российской электроэнергии грозит остановкой шахт

12:11 23 ноября 2019 79
провода
Владимир ДОБРОВ, специально для ФАКТОВ

Импорт электроэнергии из России начался из-за «поправки Геруса» и занял 15% отечественного рынка электроэнергии, что грозит свертыванием украинской тепловой генерации и, как следствие, остановкой работы шахт. Об этом заявил председатель НПГУ «Волыньуголь» Сергей Макаров.

Макаров отметил, что рост импорта дешевой электроэнергии из России может привести к свертыванию тепловой генерации. Как следствие, она перестанет закупать отечественный уголь, что грозит кризисом в угледобывающей отрасли.

«Есть такой факт. Есть такая опасность. Хоть они говорят, что это порядка 1%, но без него можно обойтись», — сказал Макаров.

Он также отметил, что шахтеры возмущены закупкой электроэнергии у страны-агрессора и обеспокоены перспективой остаться без работы и источника доходов.

Напомним, ранее председатель независимого профсоюза горняков Донбасса обратился к президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру, секретарю СНБО и главе НКРЭКУ с призывом остановить импорт электроэнергии из РФ, подчеркнув, что неограниченный импорт тока из России и Беларуси уничтожает отечественную тепловую генерацию и угледобывающую отрасль.

Его призыв поддержал также профсоюз работников энергетики и электротехнической промышленности Украины, который в своем обращении к руководителям страны отметил, что импорт электроэнергии из России и Беларуси спровоцировал кризисную ситуацию в энергоотрасли и грозит возникновением социальной напряженности из-за увольнения около сотни тысяч работников.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона сообщил, что не знал об открытии импорта электроэнергии из РФ благодаря «поправке Геруса» и обещал разобраться в этой ситуации.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Волочкова с дочкой

Дочь Волочковой стала копией звездной мамы (фото)

Ивлева и Элджей

Прошла любовь: Элджей бросил Настю Ивлееву ради молодой певицы

Брежнева

Вера Брежнева впервые не стала отрицать развод с Меладзе

лук и чеснок

Лук и чеснок замедляют старение: как избавиться от характерного запаха изо рта

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер