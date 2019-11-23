Открытый Герусом импорт российской электроэнергии грозит остановкой шахт

Украина

Импорт электроэнергии из России начался из-за «поправки Геруса» и занял 15% отечественного рынка электроэнергии, что грозит свертыванием украинской тепловой генерации и, как следствие, остановкой работы шахт. Об этом заявил председатель НПГУ «Волыньуголь» Сергей Макаров.

Макаров отметил, что рост импорта дешевой электроэнергии из России может привести к свертыванию тепловой генерации. Как следствие, она перестанет закупать отечественный уголь, что грозит кризисом в угледобывающей отрасли.

«Есть такой факт. Есть такая опасность. Хоть они говорят, что это порядка 1%, но без него можно обойтись», — сказал Макаров.

Он также отметил, что шахтеры возмущены закупкой электроэнергии у страны-агрессора и обеспокоены перспективой остаться без работы и источника доходов.

Напомним, ранее председатель независимого профсоюза горняков Донбасса обратился к президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру, секретарю СНБО и главе НКРЭКУ с призывом остановить импорт электроэнергии из РФ, подчеркнув, что неограниченный импорт тока из России и Беларуси уничтожает отечественную тепловую генерацию и угледобывающую отрасль.

Его призыв поддержал также профсоюз работников энергетики и электротехнической промышленности Украины, который в своем обращении к руководителям страны отметил, что импорт электроэнергии из России и Беларуси спровоцировал кризисную ситуацию в энергоотрасли и грозит возникновением социальной напряженности из-за увольнения около сотни тысяч работников.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона сообщил, что не знал об открытии импорта электроэнергии из РФ благодаря «поправке Геруса» и обещал разобраться в этой ситуации.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter