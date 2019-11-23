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На трассе Киев-Чоп иностранец устроил масштабную аварию: есть погибшие и пострадавшие
На автодороге Киев-Чоп 23 ноября около 2.45 между селами Любинцы и Горное в Стрыйском районе произошла авария. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Львовской области.
«Водитель автопоезда „Рено“, 49-летний иностранец, не справился с управлением и совершил столкновение с двумя автомобилями „Рено Трафик“, одним из которых руководил 48-летний житель Закарпатья, другим — 45-летний житель города Ровно», — говорится в сообщении.
По данным полиции, от полученных травм на месте происшествия скончалась 46-летняя жительница города Ровно, пассажирка одного из микроавтобусов.
«Водитель этого же транспортного средства и еще шестеро пассажиров, среди которых трое несовершеннолетних в возрасте 15−17 лет, с телесными повреждениями были доставлены в больницу. Все они — жители города Ровно и Ровенской области», — сообщили в ведомстве.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.
«Водителя автопоезда полицейские задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения», — сообщили в полиции.
Как писали «ФАКТЫ», 22 ноября произошло жуткое ДТП в Днепре. Тогда на улице Троицкой работали сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями СБУ. Преступник на Lexus пытался скрыться и устроил при этом массовое ДТП, протаранив 14 автомобилей. На месте также были слышны выстрелы. Правоохранители стреляли убегавшему по колесам. Беглеца все-таки задержали.
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