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Стрельба и таран машин в центре Днепра: появились данные о задержанном
За рулем Lexus, который 22 ноября протаранил 10 автомобилей и приехал под проходную Управления патрульной полиции, находился человек, который, по неофициальной информации, является крупным днепровским «обнальщиком».
Также стало известно, что в салоне автомобиля находилось более 2 миллионов гривен, сообщает Информатор.
В СБУ опровергли информацию о том, что задержанный водитель Lexus является сотрудником этого ведомства.
Как писали «ФАКТЫ», в Днепре 22 ноября на улице Троицкой работали сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями СБУ. Тогда мужчина на Lexus пытался скрыться и устроил при этом массовое ДТП, протаранив более 10 автомобилей. На месте также были слышны выстрелы. Правоохранители стреляли убегавшему по колесам. Беглеца все-таки задержали.
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