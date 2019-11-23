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Валялись на полу и матерились: Басков и Крутой подрались в аэропорту (видео)
Российские звезды Николай Басков и Игорь Крутой устроили потасовку в аэропорту в Минске.
Видео того, как Басков и Крутой валяются на полу и матерятся, слил в сеть Сергей Лазарев.
«Милейший финал юбилейного концерта Игоря Крутого в Минске», - с иронией подписал он видео.
Лазарев сообщил, что свидетелями инцидента стали Ани Лорак, Филипп Киркоров, Ирина Алегрова, Жасмин и другие.
А сам Крутой позже опубликовал еще одно видео, на котором показал, из-за чего началась потасовка.
Кстати, позже в сети появилось еще одно видео, на котором все артисты уже прилетели из Минска и снова спорят.
Интересно, что голос человека, который снимает, спрашивает у Ани Лорак: «Каролина, а ты домой? А ты же одна сейчас!» На что Киркоров уточняет: «Домой, у нее ребенок здесь».
Напомним, ранее бывший муж Ани Лорак показал, кто занимается ребенком, пока певица на гастролях.
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